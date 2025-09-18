Separazione carriere, via libera della Camera: applausi e bagarre in aula. Seduta sospesa

Roma, 18 settembre 2025 – Con 243 voti a favore e 109 contrari, l'Aula della Camera ha dato il via libera in terza lettura alla separazione delle carriere dei magistrati. La maggioranza assoluta, che è stata così raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell'iter della riforma costituzionale. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Il provvedimento approda ora all'esame del Senato per il quarto e ultimo passaggio parlamentare. Una volta incassato il secondo via libera dall'aula di Palazzo Madama, il disegno di legge costituzionale sarà sottoposto a referendum: saranno i cittadini italiani, in primavera, a decidere se approvare o bocciare la riforma. L’esito della votazione è stato accompagnato dagli applausi della maggioranza e da momenti di tensione tra i banchi dell’emiciclo.

Applausi e bagarre in Aula, seduta sospesa

Bagarre in Aula dopo il via libera alla riforma della separazione delle carriere. Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver applaudito dopo l'ok. A quel punto diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Mentre il presidente di turno Sergio Costa invitava a mantenere la calma, saliva la tensione tra esponenti di diversi schieramenti che stavano per arrivare alle mani. Dopo diversi richiami ai deputati, tra questi Donno (M5s), la seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto.

I ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio festeggiano il terzo ok della Camera al disegno di legge costituzionale sulla riforma della magistratura

Tajani: “Non ho applaudito, ho dato una pacca a Nordio”

“Io non ho applaudito, ho detto a Braga che non era vero, non ho fatto nulla. Ho solo dato una pacca sulla spalla a Nordio. Certo per noi è una riforma storica, un risultato storico che ad altri può non piacere”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani rispondendo ai giornalisti che hanno chiesto se fosse tra i membri del governo che si sono lasciati andare all’esultanza dopo l'ok dell'Aula alla separazione delle carriere. “Ho dato solo una pacca sulla spalla a Nordio ma è una cosa normalissima. È una vittoria, una storica battaglia che FI conduce dal 1994, la riforma della giustizia è la quintessenza delle riforme” ha aggiunto, bollando le proteste come “pretestuose”.

Nordio: “La riforma non è una sconfitta della magistratura”

“A parte che noi non abbiamo affatto applaudito, e credo normale che di fronte a una, ripeto, vittoria che non deve essere vissuta, lo ripeto per l'ultima volta, come una sconfitta della magistratura e tantomeno come una forma di tentata umiliazione della magistratura alla quale mi sento ancora di appartenere, mi pare che un certo entusiasmo, anche per la maggioranza schiacciante che già si era vista nella prima tornata delle votazioni, e che oggi si è ripetuta con un'evidenza che sarà confermata ovviamente al Senato e che penso sarà confermata anche durante il referendum, mi pare che un certo entusiasmo sia tutto normale”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando con i giornalisti in Transatlantico dopo il via libera della Camera alla riforma che introduce la separazione delle carriere.

Il tabellone con il risultato finale della votazione finale del disegno di legge costituzionale sulla riforma della magistratura

Cosa prevede la riforma

Una separazione strutturale tra magistratura requirente e giudicante, il conseguente sdoppiamento del Csm e l'istituzione di un'Alta Corte Disciplinare per i magistrati. È quanto prevede la riforma costituzionale della giustizia che oggi è stata approvata in terza lettura dalla Camera e ora torna all'esame del Senato per il quarto passaggio parlamentare in vista del referendum confermativo in programma a primavera 2026. Il disegno di legge interviene sull'articolo 104 della Costituzione introducendo una separazione netta tra le funzioni di requirente e giudicante.

Come funziona oggi

Allo stato attuale si accende in magistratura attraverso un concorso unico, i magistrati possono svolgere funzione tanto di giudicante quanto di inquirente e hanno la possibilità di cambiare ruolo nel corso della loro carriera. Un assetto che la riforma ribalta, prevedendo un concorso che obbliga a scegliere sin dall'inizio la carriera di giudicante o di requirente: in pratica, non sarà più possibile “migrare” da un ruolo all'altro.

Il Csm si sdoppia, come sarà composto

Così anche il Csm, che attualmente gestisce nomine, trasferimenti e adotta provvedimenti disciplinari per pm e giudici, si sdoppia in due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. La presidenza di entrambi gli organi è attribuita al presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Novità anche sulla composizione dei due Consigli: saranno estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi siano eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.

L’Alta Disciplinare: compiti e composizione

A vigilare sull'operato dei magistrati (compito attualmente in capo al Csm) sarà istituita un'Alta Disciplinare, composta da 15 giudici: 3 nominati dal presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco compilato dal parlamento in seduta comune, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti, estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.