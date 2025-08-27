Open Day: primo passo verso la vita accademica e lavorativa

Un buon viatico è quello degli Open Day: giornate dedicate all’orientamento universitario, in cui gli atenei aprono le porte a tutti gli studenti interessati. Come funzionano, e cosa offrono, le università pubbliche e private? È possibile scoprirlo in queste giornate, veri e propri eventi di presentazione in cui vengono mostrati corsi, programmi, vantaggi, svantaggi e costi di ciascuna università. Pubblica e privata. Gli Open Day, conosciuti anche come giornate di apertura, non sono simultanei. Ogni ateneo ha il proprio e stabilisce i giorni di presentazione al pubblico secondo un calendario ben preciso. Le aspiranti matricole devono tenerlo sotto controllo sui canali ufficiali delle singole università. Nel tempo la comunicazione, così come la promozione, social è diventata fondamentale: programmi all’avanguardia per una popolazione giovane di studentesse e studenti. I quali vivono, si aggiornano e prendono informazioni (anche) sui social. Università consapevoli e rinnovate, in grado di sostenere qualsiasi necessità, almeno questo è il biglietto da visita principale. Quello per cui ogni ateneo sembra essere il posto perfetto per chiunque, ma l’università è come un abito sartoriale: a qualcuno calza bene, a qualcun altro serve un po’ d’aiuto e qualche accortezza in più. Questo non vuol dire che un abito non possa essere indossato. Occorre soltanto trovare la giusta misura. Gli Open Day restano una risorsa, purchè si affrontino senza alcuna remora, con la consapevolezza di avere un’occasione per domandare e verificare qualunque cosa: dagli alloggi, alle tasse da pagare, fino ai libri da prendere. Entrare in università per una visita informativa è il primo passo verso un futuro a propria immagine e somiglianza.