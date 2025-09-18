Trump: “Putin mi ha deluso, bisogna colpirlo sul petrolio”. E lo zar non pensa alla pace: “Oltre 700 mila soldati in Ucraina”

Roma, 18 settembre 2025 - La pace in Ucraina è sempre più lontana. "Putin mi ha veramente deluso" ha ribadito il presidente americano Donald Trump parlando in conferenza stampa dal Regno Unito a fianco del premier britannico Keir Starmer. E come dargli torto visto che da una parte il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov afferma che il presidente Vladimir Putin è pronto a un incontro per la pace nei termini discussi ad Anchorage, e dall'altra lo zar stesso si vanta di avere oltre 700mila soldati schierati lungo la "linea di contatto" in Ucraina, continuando ogni notte a martellare con centinaia di droni e missili il Paese invaso.

Vladimir Putin alle esercitazioni Zapad 2025

Il rapporto privilegiato con il leader russo in realtà non c'è, e questo per Trump è un problema, visto che aveva puntato proprio su quella presunta simpatia per riportare lo zar a ragione: "Mi ha davvero deluso... vedremo come andrà a finire", ha ammesso. Il tycoon ha anche sottolineato di aver risolto "sette guerre", ma non ancora quella che riteneva più semplice proprio a causa del rapporto con il leader russo.

Però l'inquilino della Casa Bianca non rinnega gli sforzi fatti e non considera un errore l'invito di Vladimir Putin in Alaska. Ora Trump deve fare qualcosa perché non accetta che in Ucraina ci siano stati "milioni di morti, soprattutto militari". Fermo nella speranza di "qualche buona notizia nei prossimi giorni", concorda con Starmer che chiede più "pressioni su Putin". Il premier britannico ha ricordato che il presidente russo ha fatto qualche concessione solo quando è stato pressato da Washington. Trump ha però sottolineato di voler evitare comunque il rischio di "una terza guerra mondiale".

Secondo il tycoon bisogna agire sul prezzo del petrolio che se dovesse calare, "Putin sarà costretto a ritirarsi" dalla guerra in Ucraina. "Non avrà altra scelta. Uscirà da quella guerra".

Infine Trump ha ribadito anche che con lui alla Casa Bianca nel 2022 il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe invaso l'Ucraina, e che il Cremlino ha approfittato della debolezza mostrata con il disastroso ritiro Usa dall'Afghanistan sotto la presidenza Biden.