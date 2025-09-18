Offensiva Gaza, nuovi attacchi vicino agli ospedali: 83 morti dall’alba. Hamas: “Crimine di guerra”

Roma, 18 settembre 2025 – È iniziata all’alba una nuova ondata di attacchi israeliani: colpite le aree dei pochi ospedali ancora in funzione, mentre l’Idf prosegue l’attacco via terra su Gaza City. Il bollettino dei morti continua a crescere, mentre Hamas condanna i raid di ieri contro i presidi sanitari pediatrici come un "crimine di guerra a tutti gli effetti". Secondo giorno di blackout di internet e comunicazioni a Gaza City: 800mila palestiensi isolati dal resto del mondo. Ieri le dichiarazioni choc del ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich: “Gaza è una miniera d’oro immobiliare”.
Nell'inchiesta sul genocidio di Israele a Gaza, l’Onu ha catalogato la distruzione del centro di fecondazione in vitro di Al Basm – eliminati 4.000 embrioni e 1.000 campioni di sperma e ovuli – "una misura volta a impedire le nascite tra i palestinesi di Gaza", e uno degli atti definiti di genocidio dalla Convenzione del 1948. Non solo. "L'offensiva israeliana a Gaza costringe le donne a partorire per strada, senza ospedali, medici o acqua pulita. Neonati privi di assistenza medica. La situazione sta peggiorando di ora in ora", ha sottolineato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, citando il Unfpa.
Tutti gli aggiornamenti in diretta
Secondo giorno di blackout di internet e comunicazioni a Gaza City, per i danni causati dall'offensiva israeliana a una delle principali linee in fibra ottica. Lo riportano i media palestinesi. Ieri l'osservatorio di controllo della connettività, Netblocks, ha riferito di "una significativa interruzione della connettività nella Striscia di Gaza, con un grande impatto a nord". Secondo l'organizzazione Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, sono circa 800.000 i palestinesi rimasti isolati dal resto del mondo, dopo che Israele ha lanciato le operazioni di terra a Gaza City.
Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l'attacco via terra su Gaza City. Fonti sanitarie riferiscono ad Al Jazeera di almeno 83 palestinesi uccisi oggi dalle forze israeliane. Missili hanno colpito le aree intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, tra i pochi ancora funzionanti: almeno 15 persone sono state uccise fuori da al-Shifa, mentre altre quattro sono morte in un altro attacco vicino ad al-Ahli.
Hamas ha condannato gli attacchi vicino agli ospedali come un "crimine di guerra a tutti gli effetti" e "un palese messaggio di sfida e palese disprezzo per la comunità internazionale". Ieri era stato attaccato tre volte anche un ospedale pediatrico, quello di al-Rantisi. L'Onu, nell'inchiesta che ha condotto a dichiarare le azioni di Israele a Gaza un genocidio, ha anche evidenziato la distruzione da parte di Israele del centro di fecondazione in vitro di Al Basma, che ha distrutto 4.000 embrioni e 1.000 campioni di sperma e ovuli, definendola "una misura volta a impedire le nascite tra i palestinesi di Gaza", e uno degli atti definiti di genocidio dalla Convenzione del 1948. Le Nazioni Unite affermano che queste azioni si inscrivono in una campagna sistematica per smantellare il settore sanitario di Gaza, che descrivono come "medicidio": l'uccisione di operatori sanitari e la distruzione di ospedali per eliminare l'assistenza medica nell'enclave. Ieri è stato ucciso, tra gli altri, un operatore di Medici senza Frontiere, il tredicesimo dall'inizio della guerra.
"L'offensiva israeliana a Gaza costringe le donne a partorire per strada, senza ospedali, medici o acqua pulita". Lo ha dichiarato ieri sera il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, citando il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa). "L'Unfpa afferma che 23.000 donne sono prive di cure e circa 15 bambini nascono ogni settimana senza assistenza medica", ha aggiunto Dujarric in una conferenza stampa citata dai media internazionali. Il portavoce Onu ha sollecitato l'immediata protezione dei civili, affermando che la situazione sul campo "sta peggiorando di ora in ora". Ha sottolineato che "l'emissione di ordini di sfollamento non esonera le parti in conflitto dalle loro responsabilità di proteggere i civili nella conduzione delle ostilità".
Il presidente americano Donald Trump avrebbe recentemente dichiarato ai suoi principali collaboratori che il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo sta "fregando", secondo un articolo del Wall Street Journal che afferma però che nonostante le frustrazioni è improbabile che il tycoon rompa pubblicamente con Bibi. Un alto funzionario israeliano citato nell'articolo afferma che Trump e Netanyahu hanno ottimi rapporti e che qualsiasi idea contraria è una "fake news". Funzionari statunitensi hanno dichiarato al giornale che il presidente americano è orgoglioso del suo stretto rapporto con Bibi e del forte sostegno Usa a Israele.
Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha dichiarato ieri sera che i negoziati in corso con Israele per raggiungere un patto di sicurezza potrebbero portare a risultati "nei prossimi giorni". Lo riportano i media internazionali. Ai giornalisti a Damasco, Sharaa ha detto che il patto di sicurezza con lo Stato ebraico è una "necessità" e che dovrà rispettare lo spazio aereo e l'unità territoriale della Siria ed essere monitorato dalle Nazioni Unite. In un briefing prima del suo previsto viaggio a New York per partecipare la prossima settimana all'Assemblea generale dell'Onu, il presidente siriano ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno svolgendo un ruolo di mediazione tra Damasco e Israele in tale trattativa.
Fonti mediche locali citate dall'agenzia di stampa palestinese Wafa affermano che è di 99 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani di ieri nella Striscia di Gaza, tra cui 77 nel nord dell'enclave palestinese. Il bilancio complessivo delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 nella Striscia è di almeno 65.062 morti e 165.697 feriti, secondo i dati diffusi dal movimento islamista Hamas.