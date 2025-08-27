Università statali e non, mega e piccole. Geografia dei migliori atenei d'Italia

Il rientro in ateneo è un pensiero sempre vivo che si accende ancora di più ogni estate quando viene pubblicata la classifica Censis delle migliori università italiane. L'indagine, giunta alla 25esima edizione, è basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, delle borse di studio, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità. La ricerca, come sempre, divide le varie università per dimensione e fa un'ulteriore differenziazione tra quelle statali e quelle non statali e fa anche una fotografia dello stato di salute dell'università italiana indagando le preferenze e studiando i numeri. Ma tornando alle classifiche: tra gli atenei non statali, la Luiss di Roma si conferma il migliore tra quelli di grandi dimensioni (con oltre 10mila iscritti), la Lumsa dei medi e la Libera di Bolzano dei più piccoli. Anche tra gli statali c'è una conferma, quella di Padova tra i mega atenei davanti all'Università di Bologna e Pisa, tra i grandi la corona finisce all'Università della Calabria (seconda Pavia, terza Perugia). Negli atenei fino a 20mila iscritti (medi) spicca l’Università di Trento, e tra i piccoli Camerino.