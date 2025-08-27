Immatricolati in crescita: +5,3% nell'anno accademico

Il nuovo anno accademico è pronto a partire. Ma guardando a quello terminato si possono prendere in considerazione dei dati interessanti, uno su tutti quello delle immatricolazioni. Stando ai dati dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari si è registrata una crescita del 5,3%, un dato positivo in maniera maggiore nelle regioni centrali (+14%), poi da quelle del Sud (+6,1%), mentre negli atenei del Nord l’ampliamento della platea universitaria si è leggermente ridotta: +2,0% di nuovi iscritti negli atenei del Nord-Est e -0,9% negli atenei del Nord-Ovest. A livello di preferenze, ottimi i numeri dell'area disciplinare Giuridica, economica e sociale che raggiunge il 35,4% delle immatricolazioni, trainata dai corsi di laurea in economia con il 43,1% delle nuove iscrizioni. In questa speciale classifica segue l’area delle discipline Stem (28,6%, di cui il 42,6% nei corsi di ingegneria industriale e dell’informazione). Terza posizione per l’area Sanitaria e Agro-Veterinaria con il 18,4% di immatricolati (di cui il 66,7% in ambito medico-sanitario e farmaceutico). Guardando ai 25 anni di lavoro di Censis emerge che tra gli anni accademici 2000-2001 e 2024-2025, il numero degli immatricolati è aumentato del 21,3% con l’aree sanitaria e agro-veterinaria (+63,2%) e Stem (+42,8%) ad avere avuto l'exploit più importante.