Urbania, il ritorno della magica Festa Nazionale

La magia delle feste illumina tutte le Marche: per tutto il periodo natalizio la regione festeggia con mercatini ed eventi a tema che durano fino a gennaio e hanno il loro punto centrale di attrazione in un evento unico nel suo genere: la Festa Nazionale della Befana di Urbania, quest'anno giunta alla sua 28^ edizione. Non ci sono dubbi: se la notte tra il 24 e il 25 dicembre è quella che vede protagonista Babbo Natale, quella tra il 5 e il 6 gennaio ha una sola interprete in assoluto: la Befana, che ha trovato la sua dimora ideale a Urbania, un piccolo borgo nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino. Proprio qui, nel centro storico della cittadina marchigiana, dal 3 al 6 gennaio, i festeggiamenti per l'arrivo della Befana si trasformano in un evento nazionale, che coinvolge tutti i curiosi accorsi per l'occasione, in un tripudio di mercati, mostre, spettacoli e tradizioni. Quattro giorni in cui Urbania si trasforma in "Befana-World": un appuntamento imperdibile che unisce storia, folklore e divertimento, sia per piccini (del resto non sono forse loro i destinatari dei doni dell'arzilla vecchina?) che per grandi. La festa prende il via venerdì 3 gennaio con un evento speciale: un atto simbolico del Sindaco di Urbania, che consegnerà le chiavi della città proprio alla Befana, ad affiancarlo, vera novità di questa edizione, sarà l’ultimo Duca di Urbino: Francesco Maria II della Rovere, che aprirà le porte del magnifico Palazzo Ducale ai visitatori. A seguire la suggestiva Sfilata Storica con costumi rinascimentali e poi l’ormai celebre “calza più lunga del mondo”, che sfilerà dal Palazzo del Comune fino alla Piazza San Cristoforo. Ma la vera attrazione si potrà ammirare solamente rivolgendo lo sguardo verso il cielo: solo così sarà possibile ammirare l’incredibile discesa acrobatica della Befana che, dai 36 metri d’altezza della Torre campanaria, lancerà dolciumi e caramelle sulle teste di tutti i presenti, bambini e non solo; uno spettacolo di luci e fuochi d’artificio che si ripeterà ogni pomeriggio alla stessa ora, per tutta la durata della festa. Tra le tante e variegate proposte di questa nuova edizione non poteva di certo mancare la Casa della Befana, per la gioia di tutti i bambini presenti: si tratta di una piccola casetta, in pieno centro storico, in cui la simpatica vecchina accoglie i bambini di tutta Italia. Qui è possibile vedere la Befana all’opera mentre prepara il carbone o tesse al telaio, inoltre i bambini potranno ascoltare storie, scrivere letterine da spedire poi dall’ufficio postale della Befana e partecipare ai laboratori Trucca-bimbo o Vesti-Befana. La casa della Befana è aperta tutti i giorni della Festa per accogliere grandi e piccini. Sempre strizzando l'occhio ai partecipanti più giovani, ecco che in Piazza Padella, il nuovo Giardino dei Colori è un ritrovo dove potersi cimentare con giochi di legno tradizionali e scoprire antiche arti. Non mancano i percorsi guidati come la Camminata Metabolica: un’esperienza multisensoriale tra luci, forme e suggestioni, dedicata ai più grandi. Sabato 4 gennaio, dopo una mattinata di giochi e attività interattive, il centro storico si animerà con spettacoli mozzafiato: dalle acrobazie dei funamboli al magico show delle bolle, passando per le esibizioni degli arcieri di Fermignano. La serata è un mix di proposte per tutti i gusti: dal Tango argentino al Teatro Bramante al divertente Tombolone della Befana al Cinema Lux. Domenica 5 gennaio, protagonisti saranno i falchi dei maestri falconieri: un affascinante spettacolo che non mancherà di stupire sia i grandi che i piccini. In contemporanea, il Labirinto della Befana in Via Raffaello Sanzio offrirà un percorso intrigante per tutta la famiglia. La giornata si concluderà con un DJ set dedicato ai più giovani: il Befana-night. Per il gran finale di lunedì 6 gennaio verranno riproposte tutte le attività più amate, con l’aggiunta delle esibizioni delle scuole di danza locali e l’arrivo delle Befane su un pittoresco biciclo ottocentesco. Nel pomeriggio, la festa culminerà con la Befana volante, la sfilata della calza e spettacoli indimenticabili. Tra uno spettacolo e l’altro, anche i più grandi avranno l’occasione di lasciarsi tentare dalle tante golosità locali. In Piazza San Cristoforo, il Crostolo e la Frittella della Befana saranno le star indiscusse, mentre in Piazza del Mercato sarà possibile gustare le prelibatezze dello street food marchigiano e i piatti al tartufo proposti dalla Pro Loco di Acqualagna. Per chi è alla ricerca di souvenir unici, i mercatini in Piazza Cavour offrono le migliori creazioni dell’artigianato locale: ceramiche, pelletteria e non solo, per una Befana davvero indimenticabile.