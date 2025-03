La classifica degli attori più pagati di Hollywood nel 2024: la prima donna è solo ottava

Roma, 4 marzo 2025 - Rivoluzione nella classifica degli attori più pagati di Hollywood. In base alla graduatoria stilata da Forbes il capofila 2023, Adam Sandler, 'crolla' in nona posizione con soli 26 milioni di dollari incassati nel 2024. A far ballare le cifre, tendenza che va via via consolidandosi negli ultimi anni, non sono solo i compensi legati all'interpretazione, così come non tutto dipende dal botteghino e tanto meno dai talvolta feroci giudizi della critica. Recitare non è più il core business. A spostare mari e monti (di dollari) è la eco che l'attore può generare tramite i social con conseguenti ricadute sui canali streaming, nuova miniera d'oro dell'industria cinematografica. La capacità di convertire ammiratori e follower in clienti per le piattaforme diventa fattore determinante nella dimensione del guadagno. Altro aspetto da non sottovalutare, scorrendo l'elenco relativo all'anno passato, è la sparuta rappresentanza femminile. Le 'quote rosa' si fermano a tre presenze nella top 20 e a solo una tra le prime dieci. Infine, pare evidente che Hollywood non sia un paese per giovani. Nessun under 30 in classifica: la prima in ordine anagrafico è Scarlett Johannson (40 anni) che occupa la 19esima posizione complessiva. Evidentemente i vari Chalamet, Zendaya e co. devono ancora trovare una certa continuità per convincere i colossi, di cinema o streaming che sia, a investire cifre 'pesanti' su di loro.