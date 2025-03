Cos’è il ReArm Europe: i 5 punti del piano di von der Leyen per il riarmo in Ue

Bruxelles, 4 marzo 2025 - L’Europa accelera dopo la decisione degli Usa di sospendere l’invio di armi all’Ucraina, sperando che il leader ucraino Zelensky capitoli di fronte all’impossibilità di proseguire la guerra con la Russia senza il fondamentale contributo degli Stati Uniti. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato alla stampa il suo piano in cinque punti per riarmo l'Europa, il ReArm Europe, esposto in una lettera inviata oggi ai capi di Stato o di Governo dei Ventisette in vista del vertice straordinario di giovedì. Dovrebbero mobilitare in totale 800 miliardi di euro.

Il primo punto del piano è l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità per permettere agli Stati membri di poter spendere per la difesa anche sforando il 3% del deficit. "Se gli Stati membri aumentassero la loro spesa per la difesa dell'1,5% del Pil in media, ciò potrebbe creare uno spazio fiscale di circa 650 miliardi di euro in un periodo di quattro anni", ha spiegato.

La presidente della Commissione Ue von der Leyen ha presentato il piano di riarmo in Europa

Il secondo punto è un nuovo strumento per fornire 150 miliardi di euro di prestiti agli Stati membri per investimenti nella difesa. "Si tratta fondamentalmente di spendere meglio e spendere insieme. Stiamo parlando di domini di capacità paneuropei" favorendo gli acquisti congiunti per risparmiare e permettendo di aumentare anche la fornitura di attrezzatura militare all'Ucraina.

Il terzo punto: la flessibilità nel bilancio europeo per permettere agli Stati che lo vorranno usare programmi di politica di Coesione per aumentare la spesa della difesa.

Gli ultimi due punti mirano a mobilitare il capitale privato accelerando l'Unione del risparmio e degli investimenti e attraverso la Banca europea per gli investimenti.

Il piano di von der Leyen segue la decisione di Trump (arrivata nella notte italiana) di congelare tutte le forniture di armi e munizioni all’Ucraina, tre giorni dopo l'incontro-scontro in mondovisione con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Ieri, il presidente americano aveva avvertito sul suo social network Truth Social che "l'America non tollererà ancora a lungo questa situazione", dopo che domenica Zelensky aveva affermato che "un accordo per porre fine alla guerra è ancora molto, molto lontano e nessuno ha ancora avviato tutti i passaggi" necessari per giungere a una risoluzione del conflitto. "Penso solo che" Zelensky "dovrebbe essere più grato, perché questo paese è stato al loro fianco nel bene e nel male", ha però ripetuto anche ieri Trump sottolineando che l'accordo sui minerali ucraini, che avrebbe dovuto essere firmato a Washington venerdì, può ancora essere concluso.

Secondo gli analisti più ottimisti, l’Ucraina senza armi Usa potrebbe resistere sei, al massimo nove mesi.