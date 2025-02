Tanti nomi ma un dolce davvero unico: le ricette di Carnevale

Durante il Carnevale, in Italia, le tradizioni culinarie variano da regione a regione ma ci sono alcuni dolci e piatti tipici che si possono trovare in molte zone; tra questi i più famosi sono sicuramente le frappe: dolci fritti, leggeri e croccanti, spolverati con zucchero a velo; possono avere forme diverse e, con nomi diversi a seconda della regione di provenienza (Frappe in Umbria e nelle Marche, Chiacchiere e Bugie in Liguria, Sfrappole in Romagna, Cenci in toscana, Intrigoni a Reggio Emilia), si possono trovare, da Nord a Sud, in tutto lo Stivale. A contendersi lo scettro di dolce più tipico del Carnevale ci sono anche le Castagnole: questi dolcetti di pasta fritta si possono trovare semplici o ripieni di crema o ricotta e sono spesso serviti con una spolverata di zucchero a velo.

Riccioli

INGREDIENTI E DOSI:

100 g di zucchero

1 scorza di limone

200 g di farina bianca

100 g di farina di mais

50 g di burro

50 g di strutto

3 tuorli d'uovo

20 g di vino bianco

1 cucchiaino di lievito per dolci

q.b. di zucchero a velo

Su una spianatoia, utilizzando le due farine, quella di mais e quella bianca, formate una fontana al centro della quale mettete i tuorli, il burro a pezzetti ammorbidito a temperatura ambiente, lo strutto, la scorza del limone grattugiata, lo zucchero, il vino e il lievito che avrete precedentemente setacciato. Aiutandovi con una forchetta iniziate a lavorare l’impasto avendo cura di amalgamare bene tutti gli ingredienti, fino a ottenere un panetto che andrà messo a riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Accendete il forno, che dovrà raggiungere una temperatura di 180°, nel frattempo, servendovi dell’apposito mattarello, stendete la pasta tra due fogli di carta da forno (vi faciliterà il lavoro), fino a uno spessore di 7 mm. Con la rotella dentata tagliate dei rombi di circa 4 cm. di lato, ponete i biscotti su una teglia per forno, foderata con l’apposita carta da forno e cuocete per 15 minuti circa. Sfornate e fate raffreddare, infine spolverizzate i vostri Riccioli con lo zucchero a velo.

Arancini di Carnevale

INGREDIENTI E DOSI:

350 g di farina 00

1 uovo

50 g di burro morbido

150 g di latte tiepido

200 g di zucchero

4 g di lievito di birra disidratato

I semi di mezza bacca di vaniglia

1 pizzico di sale

Scorza grattugiata di 2 arance

Olio per friggere

Zucchero a velo

Mescolate la farina con il burro morbido, l'uovo, 30 grammi di zucchero e il lievito, al tutto aggiungete il latte tiepido versato a filo, infine la vaniglia e il sale. Continuare a impastare fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo che lascerete lievitare in un contenitore coperto da pellicola per circa un'ora, fino a che non sarà raddoppiato.

Intanto mescolate la restante parte di zucchero con la scorza grattugiata e mettete da parte. Riprendete l'impasto e, aiutandovi con un mattarello, stendete la pasta a uno spessore di circa mezzo centimetro. Coprite la sfoglia con il mix di scorza grattugiata e zucchero e arrotolatela su se stessa, avendo cura di creare un rotolo molto stretto. Tagliate il rotolo a fettine di circa 1 cm l’una e lasciatele riposare per circa mezz’ora su di un piano.

Friggete pochi arancini per volta in abbondante olio caldo di arachide poi scolateli su della carta assorbente. Completate gli arancini di Carnevale, cospargendoli a piacere con le codette di zucchero colorate.

Cenci

INGREDIENTI E DOSI:

250 g di farina 00

40 g di zucchero semolato

20 g di burro

10 ml di olio extravergine d’oliva

q.b. di zucchero a velo vanigliato

2 uova intere

1 pizzico di sale

q.b. di olio per friggere

Su una spianatoia formate una fontana utilizzando la farina 00, al centro della quale versate zucchero, olio extravergine d’oliva, burro e uova. Amalgamate bene tutti gli ingredienti con la punta delle dita, fino a ottenere un impasto elastico e morbido; copritelo con un canovaccio e lasciatelo riposare per mezz’ora.

Trascorsi 30 minuti, prendete l’impasto e lavoratelo per alcuni minuti poi, con l’aiuto di un mattarello infarinato, stendetelo fino a ottenere una sfoglia di circa 3 mm di spessore. Con una rotella dividete l’impasto in tanti rettangoli. In una padella, con i bordi alti, versate abbondante olio, friggete i Cenci di Carnevale pochi alla volta (non più di quattro o cinque contemporaneamente); fateli dorare prima da un lato e poi dall’altro. Una volta cotti scolateli e metteteli su un vassoio con carta assorbente, per eliminare l’olio in eccesso. Mettete i Cenci sopra un vassoio da portata e spolverateli con abbondante zucchero a velo. A questo punto, i vostri Cenci sono pronti per essere gustati.