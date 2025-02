Carnevale 2025, dalle serie tv ai grandi eroi. Ecco i trend

Dagli evergreen. come i costumi eleganti in stile veneziano. ai travestimenti divertenti e spiritosi, passando per quelli ispirati ai personaggi delle serie TV più popolari, il Carnevale 2025 offre molti spunti per scegliere la maschera perfetta. Non c’è Carnevale senza almeno un eroe in calzamaglia: con l’uscita di nuovi film e serie TV, i personaggi della Marvel e della DC Comics si confermano tra i più ricercati, come Captain America (fresco di uscita nelle sale cinematografiche) o Wolverine e Deadpool. Se c’è un trend che non passa mai di moda è quello dei cartoni animati: sia che si voglia puntare sull'effetto nostalgia, con personaggi degli anni ’80 e ’90, o che si punti su qualcosa di più recente, il Carnevale 2025 offre tantissime opzioni: da Lupin III a Goku, da One Piece a Sailor Moon fino a Nezuko di “Demon Slayer”, senza contare i classici Disney che quest'anno vedono protagonista Vaiana. Impossibile non farsi influenzare da serie TV e blockbuster: tra i costumi più ricercati ci sono quelli ispirati a “Wednesday” con il suo stile dark o agli iconici abiti di Barbie, complice il grande successo del film del 2023; anche il look di Harley Quinn rimane tra i favoriti di sempre.