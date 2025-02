In cucina con i bambini che diventano piccoli chef

Preparazione

Mettete in una ciotola il burro ammorbidito e lo zucchero a velo e mescolate fino a ottenere un impasto cremoso; aggiungete mezzo cucchiaino di essenza di vaniglia, un pizzico di sale e i 2 tuorli d’uovo, quindi, amalgamate il tutto. A questo punto unite la farina setacciata e miscelate il tutto per pochi istanti. Appena l’impasto diventerà omogeneo, prendetelo e compattatelo con le mani fino a ottenere un panetto che avvolgerete con della pellicola trasparente e metterete in frigorifero a rassodare per circa due ore. Trascorso il tempo, stendete la pasta frolla servendovi di un mattarello, fino a uno spessore di 5-6 mm circa. Ritagliate i biscotti con le formine a forma di maschera e sistemateli su una teglia, ricoperte con della carta forno. Cuocete i biscotti a 180° in modalità statica per circa 10-11 minuti, fino a che non risulteranno leggermente dorati, quindi, sfornateli e lasciateli raffreddare. Nel frattempo fate sciogliere i 100 g di cioccolato fondente a bagnomaria e intingetevi i biscotti, a questo punto cospargeteli con le codette colorate. Lasciate riposare in modo che il cioccolato si solidifichi, quindi, servite le vostre maschere di Carnevale.