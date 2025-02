Non soltanto frappe e castagnole A ogni Paese il suo dolce della festa

Durante il Carnevale, molti Paesi nel mondo hanno tradizioni culinarie uniche, che riflettono la cultura e le usanze locali. Se in Italia a regnare incontrastate sono chiacchiere e castagnole, quali sono i dolci più gettonati fuori dai nostri confini? Vediamone alcuni partendo dai nostri vicini. In Francia i "beignets" sono molto apprezzati: si tratta di frittelle ripiene e fritte, spolverate di zucchero a velo che vengono consumate soprattutto durante il Mardi Gras ma si possono mangiare in qualsiasi periodo dell'anno (questi dolcetti francesi sono molto diffusi anche a New Orleans). Altro dolce tipico del periodo sono le bugnes: per aspetto e ingredienti ricordano le chiacchiere nostrane: croccanti e dorate, sono realizzate con un impasto a base di farina, uova, zucchero, latte e burro. Le più celebri sono quelle di Lione, anche dette Bugnes Lyonnaises. In Germania, il Carnevale (Fasching) è celebrato con dolci come i "Krapfen" (noti anche come Berliner): ciambelle ripiene di marmellata o crema, vengono consumati in abbondanza durante questo periodo. Spostiamoci in Spagna dove, non solo a Carnevale ma tutto l'anno, si gustano i churros: frittelle dalla forma allungata, preparate con un impasto di zucchero, burro, acqua e sale; una volta fritte vengono cosparse di zucchero semolato e servite con cioccolata calda. Spostiamoci ora dall'altra parte del mondo e precisamente in Brasile, dove il Carnevale si festeggia, oltre che nelle strade, anche a tavola grazie a preparazioni come i papos de anjo: dolci a base di tuorli montati, cotti in forno all'interno di piccoli stampi e serviti da tradizione tuffati in uno sciroppo aromatizzato con rhum, vaniglia, arancia o limone e cannella, a seconda dei gusti. Altra città simbolo del Carnevale nel mondo è New Orleans, in Louisiana (USA), qui si gusta la supercolorata king cake: una torta, a forma di ciambella, che si ispira alla Galette des Rois francese e, proprio come questa, può nascondere al suo interno una piccola sorpresa come delle noci pecan o un fagiolo.