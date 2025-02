Da Rio a Venezia fino a New Orleans. Viaggio tra i top Carnevali al mondo

Ricche di colori, musica e tradizioni le feste di Carnevale si svolgono in tutto il mondo, ognuna con la propria storia e quell'atmosfera festosa che le contraddistingue; di seguito una nostra personale classifica dei cinque Carnevali più belli e noti per la loro vivacità e unicità. In cima al podio c'è il Carnevale di Venezia: famoso per le sue maschere elaborate e i costumi sontuosi, il Carnevale in laguna è un evento che attira visitatori da tutto il mondo. I balli in maschera, le sfilate e le manifestazioni artistiche rendono questa celebrazione davvero unica. A seguire il Carnevale di Rio de Janeiro (Brasile). Considerato il più grande carnevale del mondo, è famoso per le sue sfilate di samba, le feste di strada e l'energia contagiosa. Le scuole di samba competono per il titolo di campione, creando uno spettacolo mozzafiato. Al terzo posto il Carnevale di New Orleans (Stati Uniti): conosciuto come Mardi Gras, il Carnevale di New Orleans è famoso per le sue parate, i costumi vivaci e le tradizioni gastronomiche. Colorato e festoso il Carnevale di Notting Hill si tiene a Londra fin dal 1833 (una tradizione importata dal Trinidad) e celebra la cultura caraibica con musica, danza e sfilate. È uno dei più grandi festival di strada in Europa e, ogni anno, a fine agosto, attira persone da ogni parte del mondo. Infine il Carnevale di Binche (in Belgio). Riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, il Carnevale di Binche è famoso per i suoi "Gilles", uomini vestiti con costumi tradizionali che lanciano arance e partecipano a sfilate: una celebrazione unica che affonda le radici in tradizioni secolari.