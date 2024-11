Un device per ogni passione

Per i nostalgici degli anni '80 PAC-MAN Micro Player è l’idea regalo perfetta per tutti i nostalgici degli anni '80: perfettamente funzionante, con grafica, livelli e musica del gioco originale che ha segnato un'epoca. Il PAC-MAC micro player è dotato di un monitor da 2,75 pollici, mini joystick rimovibile e pulsantiera. Funziona con 4 batterie AA o micro USB, non inclusi.

Alta qualità in palmo di mano Xperia 1 VI è lo smartphone flagship di Sony dotato di teleobiettivo ottico, che consente di ottenere immagini estremamente dettagliate, anche in caso di scatti e riprese con zoom fino a 7.1x. Pratico e versatile, l’obiettivo copre un range di lunghezze focali da 85 mm a 170 mm: con un’ottica di questa portata è possibile realizzare fotografie di qualità davvero impeccabile. La batteria da 5.000 mAh è progettata per due giorni di utilizzo standard.

Vivi un'immersione mozzafiato Con il lettore remoto PlayStation Portal™ via libera all'accesso ai giochi sulla PS5 tramite il Wi-Fi domestico, così da tuffarti subito nel gioco senza dover accendere la TV. Le vibrazioni reattive reagiscono alle scelte di gioco e simulano i fattori ambientali. La resistenza dinamica simula la tensione delle interazioni con gli accessori e gli oggetti in-game in una selezione di giochi per PS5.

Leggere che passione Per chi ama leggere i libri in formato digitale, il Kindle Paperwhite è il regalo perfetto: grazie allo schermo ad alta risoluzione senza riflessi (anche alla luce diretta del sole) e a una luce integrata regolabile, è possibile leggere ovunque, sia di giorno che di notte, senza affaticare la vista. Sottile e leggero, ha una batteria di lunga durata.

Un’unione tra stile e comfort Con il suo caratteristico ed elegante design C-bridge, che unisce moda e tecnologia, Huawei FreeClip si propone come un eccellente compagno audio wireless per chi cerca un'alternativa al tradizionale design in-ear. Inoltre Huawei FreeClip si distingue dalla tecnologia audio convenzionale grazie al primo riconoscimento intelligente dell'orecchio destro-sinistro e alla lunga durata della batteria.

Colori che fanno la differenza Con il TV LG QNED86 con Mini LED si va alla scoperta degli incredibili colori derivanti dall'unione di Quantum Dot e NanoCell: due tecnologie specializzate nell'emissione di colori puri che rendono le immagini più realistiche e coinvolgenti. Si tratta dell'evoluzione definitiva dei TV LED: l'immagine è illuminata da migliaia di LED dalle dimensioni piccolissime che garantiscono la massima luminosità.