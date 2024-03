Omaggiare la ricorrenza con grande stile e glamour

Non solo mimose, l’8 marzo è l’occasione giusta per regalare e regalarsi qualcosa di giallo, colore che sa di primavera e che fa desiderare di abbandonare le tinte scure dell’inverno. Una tonalità positiva, che rappresenta la luce e l’energia e il calore. Complici le ultime passerelle, che ne hanno decretato le palette tra le preferite dagli stilisti, il giallo si appresta a illuminare i prossimi outfit, donando a ogni look una sferzata di buonumore e freschezza. Indossare questo colore o abbinarlo correttamente è tutt’altro che un’impresa difficile: grazie alle sue numerose nuances, che vanno dal vibrante limone al tenero pastello, accontenta tutti gli stili, in particolare se sfoggiato sugli accessori, quali borse e scarpe. Come le shopper e le pochette di U.S Polo Assn, molto versatili e grintose. Lo stesso brand propone sneakers femminili ma pratiche, con un tocco di giallo da sfoggiare ogni giorno con classe. Per i pull e cardigan si può puntare su quelli di Scaglione, che utilizza solo fibre di altissima qualità che resistono alla prova del tempo. Per doni più estrosi, invece, si può scegliere il marchio di gioielli 12PM, che propone modelli che spaziano dal mondo del vintage all’art déco. Per farsi notare subito con stile.