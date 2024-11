Idee per la casa anche... solidali

LE GIFT BOX DI LOCHERBER

E se la confezione del regalo fosse essa stessa il regalo? È quello che accade con le Gift Box di Locherber Milano. Tra le proposte, è possibile scegliere la Gift Box completa di diffusore di essenza con bacchette e candela profumata. I vasi in vetro verniciato sfumato sono realizzati da maestri vetrai italiani, e sono impreziositi da una raffinata lavorazione millerighe.

PER SCALDARE I CUORI

Per gli amanti di addobbi e decori, tante le idee originali e solidali proposte dalla Lega del Filo d’oro, come la casetta di legno con luce interna e motivi natalizi che crea un’atmosfera calda e festosa in ogni casa; o il portacandele in ceramica per scaldare l’ambiente, ma anche il cuore, in colore rosso, completo di candelina e scatola coordinata.

PROFUMO DELLE FESTE

Per creare l’atmosfera avvolgente e che scaldi le serate delle feste, una proposta speciale che è anche vincitrice del primo premio “Miglior Profumazione Ambiente”. Ideale per creare un ambiente dalla luce calda e accogliente, ma anche un oggetto di classe al pari dei complementi d’arredo: PARCO1923, brand di profumi ispirato alle piante secolari e ai fiori rari nativi del Parco Nazionale d’Abruzzo, propone la sua “Candela Pesco di Iorio”.

1, 2, 3… 24 DICEMBRE

Regalare un’esperienza: gli esperti di Stars for Europe – associazione dei coltivatori di Poinsettia – offrono tanti consigli per godersi momenti creativi in famiglia. Tra le proposte, un originale calendario dell'Avvento, dove le sorprese sono nascoste in 24 barattoli riciclati con coperchio. Dipinti a spruzzo in tonalità pastello e decorati con adesivi numerici, realizzabile in pochi semplici passi.

L’ADDOBBO SOLIDALE

Altromercato, propone diversi addobbi creati con cura dalle mani degli artigiani del mondo, come “Sfera Special Edition 2024” in cartapesta con scatola, nel colore dell’anno, il peach fuzz, prodotta dall’indiana Asha Handicrafts Association; oppure “Sfera Trasparenze piccola e grande” in vetro riciclato e soffiato, prodotto dalla guatemalteca Copavic. Regali che guardano al riuso dei materiali.

GOLOSITÀ CHE COLORA

Per chi ama regalare pensieri che rallegrino l’atmosfera, accontentino il palato e rispettino l’ambiente, un’idea perfetta è “Borboletta”, marchio alimentare VIVI, società benefit e B Corp, che propone dolci e biscotti con solo materie prime biologiche e naturali certificate BioAgricert. Il 90% del personale di Borboletta è costituito da abili pasticcere, mentre la “Casa di Borboletta” è a impatto zero…