Il lancio Blue Origin in diretta streaming. Bezos spedisce la futura moglie nello spazio

Houston, 14 aprile 2025 – A poco meno di due minuti dal lancio, New Shepard è già un puntino nel cielo. Il razzo di Jeff Bezos ha spedito nello spazio la futura moglie del magnate Lauren Sanchez, la popstar Katy Perry e altre quattro donne vip, per il primo viaggio tutto al femminile oltre la mesosfera.

La ‘missione’ NS-31 di Blue Origin, la società spaziale del patron di Amazon, è partita alle 15.30 dalla base d Van Horn, in Texas, ed è rientrata con un atterraggio perfetto dopo appena 8-9 minuti, il tempo di passare la linea di Kármán, il confine dello spazio cosmico riconosciuto a livello internazionale, a 100 km dalla Terra, testare per pochi secondi l’assenza di gravità e tornare indietro. Ed è stato proprio Jeff Bezos ad aprire il portellone della capsula, e dare il bentornato a terra alla fidanzata e alle 6 turiste spaziali.

Al lancio abbiamo assistito in diretta, grazie allo streaming di Blue Origin, trasmesso anche dalla piattaforma Space.com.

Ma chi c’era a bordo? Lady Bezos, giornalista e pilota, ‘astroentusiasta’, virtualmente a capo della missione, ha voluto con sé per il suo primo volo spaziale la cantante Katy Perry, la conduttrice di 'Cbs Mornings' Gayle King, la ricercatrice scientifica in bioastronautica Amanda Nguyen, l'ex scienziata missilistica della Nasa e ceo di STEMBoard Aisha Bowe e Kerianne Flynn, una produttrice cinematografica e filantropa. Tutte e sei le ‘astrovip’ indossano tute da volo che Sanchez ha collaborato a disegnare con la casa di moda di lusso Monse: “Vogliamo portare il glamour nello spazio”, ha ammesso Perry.

Tutte e sei alla prima esperienza, le esploratrici hanno seguito lezioni last minute per astronauti in Texas. "A casa nostra abbiamo un detto: la vita decolla oltre la paura”, ha dichiarato Sanchez in un’intervista a Elle per spiegare cosa l’ha spinta a prendere il volo a due mesi dal matrimonio (in Italia) con Bezos. “Sono super eccitata – racconta Katy Perry in un video pubblicato sui social poco prima della partenza – Non ho mai sentito così tanto amore intorno a me. Seguitemi perché ho una rivelazione da fare quando sarò a gravità zero”.