Dazi e Borse, oggi altra giornata all’incertezza. Trump agita il mondo: “Nessuno si salverà”

Roma, 14 aprile 2025 – Trump continua ad agitare la clava dei dazi e promette misure anche sui chip, e annunci in proposito in settimana. “Nessun Paese si salverà per gli ingiusti squilibri commerciali e le barriere non tariffarie che sono state usate contro di noi, soprattutto dalla Cina”, avverte il presidente Usa. “Nessuna eccezione è stata annunciata venerdi”. “Stiamo valutando dazi anche sui chip per la sicurezza nazionale”, aggiunge il tycoon riferendosi a possibili tariffe sui semiconduttori nelle prossime settimane e alle esenzioni dai dazi reciproci per gli smartphone e i pc, solo “temporanee”. Rimbalzo delle borse alla riapertura dei mercati dopo il fine settimana.

Le notizie in diretta

Borsa, New York Stock Exchange (Ansa)