Idee regalo per la festa del papà: profumo di benessere e beauty routine da sogno

Anche i papà sono sempre più concentrati sulla beauty routine. I ritmi della vita quotidiana e lo stile di vita moderno spesso incidono sulla salute innescando un meccanismo che spinge a prendersi sempre più cura di se stessi. Come? In tanti modi: con creme e sieri idratanti e anti-age, trattamenti specifici contro le rughe e similari. Ma si va anche molto oltre, perché a oggi anche l'occhio vuole la sua parte e quindi, fortunatamente, sempre più papà si concentrano sul proprio look curando nel dettaglio i capelli e la barba. Quest'ultima merita un'attenzione e una cura particolare, praticamente giornaliera. Ecco perché regalare, ad esempio, un kit rasoio o anche dei prodotti come olio, balsamo o shampoo per la barba è diventato un vero e proprio must. C'è poi un altro regalo che strizza l'occhio alla bellezza e non passa mai di moda: il caro e vecchio profumo. E la festa del papà 2025 anche Gutteridge ne propone una sua versione. Capri è una fragranza fresca, fruttata e accattivante, che racchiude l'essenza del Mediterraneo. Le note di testa di arancia e limone si fondono con un cuore di frutta mediterranea, mentre il fondo avvolgente di muschio bianco, ambra e bacche di vaniglia del Madagascar dona un tocco sofisticato e irresistibile.