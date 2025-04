Guerra in Ucraina, notizie di oggi. Sono 7 i bambini uccisi nella strage di Sumy

Roma, 14 aprile 2025 – Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina e, dopo la strage della domenica delle Palme a Sumy con almeno 34 morti (tra cui 7 bambini) e oltre 120 feriti, in serata le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. All'alba nel mirino un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, ma senza fare vittime. "Solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad un piano per fermare la guerra.

Guerra in Ucraina, la strage di Sumy (Ansa)

Il presidente Usa definisce l'attacco "una cosa orribile” e "un errore” e il consiglio di sicurezza un "duro promemoria" della necessità di negoziare.

