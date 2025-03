Orologi per la festa del papà: perché il "tempo" ha tantissimi significati

Ci sono feste e feste, e regali e regali. Domani si celebra il papà con tutta l'enorme importanza che ne consegue e quindi il dono deve essere di quelli speciali. Ecco perché l'idea di regalare un orologio è più che perfetta. Si tratta di un regalo che – oltre a rappresentare stile ed eleganza – al suo interno custodisce il significato del tempo e della memoria e quando donato da un figlio a un padre il "peso" cresce ancora di più. Una volta stabilito il valore di un orologio, non resta che scegliere quello giusto. Ad esempio per i papà più sportivi le nuove proposte di Sector fanno al caso giusto. Per la Primavera-Estate 2025, infatti, arriva una nuova interpretazione dell’iconico orologio, animata dal movimento automatico day-date di fabbricazione giapponese. Sono tre i modelli che fanno parte di questa collezione che esprime al massimo il DNA sportivo del Brand ed è caratterizzata da materiali perfetti per la stagione più bella. A spiccare la versione (protagonista della campagna pubblicitaria) con il quadrante verde completato da cassa e bracciale acciaio, affiancata dalla declinazione con il dial silver. Total black con dettagli sabbia su quadrante e lunetta, per l’interpretazione con il cinturino in silicone, per chi ama vivere lo sport con stile.