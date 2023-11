Idee di design per tutta la casa

Per un Natale sofisticato, adatto a viaggiatori e sognatori, i capi della collezione Alviero Martini 1aClasse Home Collection, in cui qualità, bellezza e cura per i dettagli sposano design e realizzazione made in Italy. L’inconfondibile disegno Geo, nella versione ambra, classica e calda, o nella elegante tonalità terracotta, si declinata nei completi letto e nelle trapunte in raso, ma anche su tovaglia, plaid, cuscini e arredo bagno.

LUCI E ATMOSFERA Un’alternativa all’abat-jour con effetto sorpresa? Magnetic Filament, la lampada da tavolo ricaricabile (con presa USB) e trasportabile. Leggera, essenziale e poetica, ha un filamento al centro del paralume cilindrico con un piccolo magnete al vertice. Un sistema all’avanguardia che permette alla luce di fluttuare nell’aria, dando un tocco magico. Disponibile anche nella versione grande da terra.

SOLUZIONI DI GUSTO Per preparare gustosi piatti dal tocco orientale, adatti anche alla pausa pranzo in ufficio, Tognana propone il wok della linea Stone & Wood Style, dotato di una griglia in acciaio che consente di sfruttarne al massimo le potenzialità. Il rivestimento interno antiaderente e rinforzato a 4 strati mantiene intatto il sapore dei cibi, mentre il fondo ad alto spessore lo rende adatto anche per l’induzione.

TOCCO DI COLORE Per arredare con stile senza perdere di vista la funzionalità, Horm e Casamania by HORM propongo, in limited edition, due best-seller che si tingono di un acceso rosso Natale, da regalare singolarmente o in coppia: Twist, l’appendiabito con otto doghe di faggio attorcigliate su sé stesse e Chariot, un tavolino mobile che si adatta a diversi usi.

DESIGN SOSTENIBILE Vetro riciclato tailor made de Il Paese Delle Meraviglie di Tonelli Design (by Paolo Lomazzi) per la collezione di tavolini ottenuti da una miscela di frammenti di vetro. Un cono e una sfera variamente combinati a dischi di vetro, danno origine a sei modelli caratterizzati da vari colori. Pezzi colati e rifiniti a mano per un prodotto unico ed esclusivo.

UNA TAVOLA ESCLUSIVA Una tavola per le feste, e non solo, effetto ristorante gourmet? Con la proposta di Antolini si può, grazie alla prima Tableware Collection in Irish Green, il marmo simbolo che l’ha reso il brand internazionalmente delle pietre naturali esclusive. E che dire della grissiniera, il set caviale e il porta tovaglioli dove il marmo translucido è enfatizzato dal metallo in cromia rose gold? Cadeau très chic.