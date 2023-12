Accessori per uscire dalla banalità: idee regalo

ROUTINE IN TRE MOSSE

Prezioso come i colori della confezione, in cui domina il rosa cipria e il gold, questo è il kit regalo per chi ama capelli luminosi e protetti. Gisou propone il regalo perfetto per le prossime vacanze grazie ai pratici formati travel size. Nella confezione, la routine per illuminare e idratare la chioma in tre mosse: Honey Infused Hair Mask, Honey Infused Hair Oil, Honey Infused Hair Perfume.

SEMPRE AL TOP Per maniache dell’hairstyle, Sephora Collection propone in edizione limitata un set con tre best-seller travel size della line Good Haircare. I tre prodotti, con il 90% di ingredienti naturali, sono: un siero fortificante, uno scrub detergente per il cuoio capelluto e una maschera idratante. Un kit pensato per essere portato ovunque: in vacanza, in palestra, come kit di emergenza per una notte fuori.

ALTA TECNOLOGIA I trattamenti Olaplex sono altamente tecnologici e specializzati nella cura dei capelli danneggiati. Per Natale, ecco il kit rinforzante e anti-crespo Smooth Your Style Hair, che contiene il pre-shampoo riparatore N°3, il prodotto termo protettivo per lo styling N°4, poi il N°6, lo smoother che idrata e fornisce 72 ore di effetto anti-crespo, e, infine, il N°7, per un effetto lucentezza impeccabile.

STYLING NATURALE

Gli amanti e le amanti dei messy hair, qualunque sia la lunghezza dei loro capelli, devono assolutamente ricevere Dry Wax di Davines. È una cera per capelli leggera in un formato spray, che permette di modellare i capelli senza appesantirli o irrigidirli, per un risultato del tutto naturale, senza sforzo. In più, una profumazione unica, con note di testa agrumate e di fondo di legno di guaiaco, vaniglia e vetiver e un cuore di fiore d’arancio dolce.

PER BARBA E CAPELLI Il vero jolly dei trattamenti per capelli è il Siero disciplinante idratante creato da Bullfrog, un prodotto ibrido e amatissimo, da utilizzare su capelli bagnati senza risciacquo o asciutti come styling. Il prodotto può essere usato sui capelli ma anche sulla barba, con un effetto anti-crespo e disciplinante che lascia morbidezza e corposità invidiabili.

IL DUO DA VIAGGIO Sotto l’albero di Briogeo ecco il cofanetto da viaggio Hair Besties, con due best seller: lo Shampoo Scalp Revival™Charcoal + Coconut Oil Micro-Exfoliating e la maschera Don’t Despair, Repair!™ Deep Conditioning. I due prodotti sono gli alleati vincenti per mantenere la salute dei capelli ricordando l’importanza di prendersi cura anche del cuoio capelluto.