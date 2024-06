Nettuno, uomo lotta tra la vita e la morte dopo aggressione al parco Palatucci

Roma, 29 giugno 2024 – Da questa mattina, un uomo è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Anzio dopo essere stato trovato aggredito e gravemente ferito al parco Palatucci di Nettuno, sul litorale romano. A ritrovarlo a terra, privo di sensi e con il volto tumefatto sono stati i carabinieri della compagnia di Anzio, verso le 4, a seguito di una segnalazione al 112.

I militari hanno immediatamente avvisato il 118: l’uomo è stato quindi portato al nosocomio dove è in prognosi riservata e in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto, per ricostruire le dinamiche e risalire ai potenziali responsabili del pestaggio.

Gli agenti sono alla ricerca di testimoni e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza nei paraggi, nella speranza di acquisire eventuali immagini dell'accaduto.

Notizia in aggiornamento