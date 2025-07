Le ultime ore di Emanuela Ruggeri. Il corpo nel campo e le parole della madre: “Non guidava, qualcuno l’ha portata lì”

Roma, 21 luglio 2025 – L'hanno riconosciuta dai documenti e dai tatuaggi. Era della 32enne Emanuela Ruggeri, scomparsa da Roma il 14 luglio scorso, il cadavere trovato in via del Mandrione domenica sera. La procura di Roma indaga per morte in conseguenza di altro reato, anche se il corpo, ritrovato da un uomo che portava a spasso il cane e descritto come in avanzato stato di decomposizione, non aveva segni evidenti di violenza. Solo l’autopsia – in programma oggi – potrà stabilire le cause della morte: siano esse naturali, per overdose o se sia stata vittima di un pirata della strada. Gli inquirenti al momento non escludono la pista della droga, la 32enne in base a quanto si apprende in passato avrebbe fatto uso di eroina ed era stata in cura presso un sert.

La via in zona Colli Aniene è stretta e buia, ma è anche vero che d'estate fa scuro molto più tardi in città. Il cadavere è stato trovato intorno alle 19.30 del 20 luglio, all'altezza del civico 385, in un piccolo campo che costeggia i binari ferroviari, poco distante dalla stazione Fs di Roma-Casilina.

La madre: “Lei non guidava”

Alessandra, la mamma di Emanuela, ha detto che la ragazza era tornata a vivere a Roma a metà gennaio dopo aver rotto con il fidanzato a Torino. L'ultima volta che l'ha vista Emanuela le ha detto che sarebbe andata con un'amica a mangiare da un amico: “Quella notte è rimasta fuori e poi la sera mi ha mandato un altro messaggio: mi diceva di essere stata al mare e si scusava perché aveva il cellulare scarico quindi non avrebbe potuto più scrivermi. Non l'ho più sentita”. Ma secondo Alessandra “c'entra qualcuno: lei non guidava la macchina, qualcuno in quel posto ce l'ha portata”. La ragazza era in cerca di lavoro e la madre parla di “conoscenze sbagliate: forse c'entra un uomo, purtroppo non ho grande fiducia in questi uomini”.

Le telecamere

Il pm Giulia Guccione ha disposto l'autopsia che verrà svolta questa mattina al policlinico di Tor Vergata, risposte dovrebero arrivare dal contestuale esame tossicologico. Verranno anche acquisite le immagini delle telecamere della zona per cercare di capire se hanno immortalato cosa è accaduto alla ragazza e se per caso c'entri davvero qualcuno come sospetta la madre. C'è anche l'ipotesi che Emanuela possa aver avuto un malore e che sia morta di morte naturale. Ma allora perché il corpo è stato ritrovato in quel campo? Da chiarire anche perché, nella borsa con i documenti che ha permesso l’identificazione, non ci fosse il cellulare della 32enne. Gli inquirenti lo stanno ancora cercando.

Il luogo dove è stato trovato il corpo di Emanuela Ruggeri, la donna scomparsa giorni fa a Roma, in via del Mandrione (Ansa)

L'appello

Ruggeri era uscita di casa in tenuta sportiva e mai più tornata. Due giorni fa sua madre aveva lanciato un appello sui social: “Sono una mamma disperata, mia figlia Emanuela è scomparsa da Colli Aniene il 14 luglio alle 20,35. È alta un metro e 85, ha gli occhi marroni, un brillantino termico a destra del viso e anche un piercing a cerchietto sulla narice destra. Ha una piccola cicatrice sulla fronte”.