Furto nella casa della vedova di Domenco Modugno a Roma: i ladri fuggono con la cassaforte

Roma, 23 luglio 2025 – Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno, l’ex attrice e soubrette, oggi 92enne, Franca Gandolfi. I ladri, approfittando dell'assenza della proprietaria sono entrati in casa, in zona Appia Antica, forzando una portafinestra, si sono introdotti all'interno e hanno rubato una cassaforte.

L'allarme è scattato stamattina quando il custode si è accorto del furto. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da quantificare il bottino.

Chi è la vedova di Domenico Modugno

La 92enne siciliana Franca Gandolfi è stata un’attrice, soubrette e cantante, molto attiva nel cinema italiano dal 1952 al 1963. Interprete di cabaret e del famoso teatro di rivista, ha lavorato anche per il cinema. Tra il 1956-57 ha lavorato al fianco di Totò nello spettacolo teatrale ‘A prescinde’. Si è poi ritirata dalle scene nel 1963, ancora giovane, per dedicarsi alla famiglia

È stata interpretata dall'attrice Kasia Smutniak nella miniserie televisiva dedicata al marito - il famoso cantante pugliese, scomparso nel 1004 - dal titolo ‘Volare - La grande storia di Domenico Modugno’.

Il lungo e tormentato matrimonio

Dal matrimonio col noto cantante ha avuto tre figli: Marco (1958), Massimo e Marcello (1966). È stato un matrimonio lungo e tormentato - la stessa Gandolfi ha raccontato in diverse interviste le infedeltà del marito, che ha perdonato dopo l’ictus che ha colpito l’interprete di ‘Nel blu dipinto di blu’ dieci anni prima della scomparsa. Si sposarono nel 1955 e restarono insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel 1994.

Nel 1961, durante la lavorazione di ‘Rinaldo in campo’, Modugno intraprese una relazione con la ballerina, coreografa e costumista Maurizia Calì, sposata con l’ingegnere Romano Camilli, e nel 1962 ebbe da lei un secondo iglio, l'attore Fabio Camilli, chiamato con il cognome del marito della madre, con il quale non ebbe rapporti.

In seguito, dalla moglie ebbe nel 1966 i gemelli Massimo e Marcello Modugno. Nell'agosto 2019 la Cassazione riconobbe in via definitiva - dopo 18 anni di battaglie legali - che anche Fabio Camilli (1962) è figlio di Modugno.

Notizia in aggiornamento