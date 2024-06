Roma, rapina finisce male all’Eur: 55enne in ospedale in condizioni gravissime

Roma, 26 giugno 2024 – Notte di paura a Roma, in zona Eur: un 55enne ha riportato gravi ferite all’addome per via di un colpo di pistola, esploso durante un tentativo di rapina da parte di un 47enne già noto alle forze dell’ordine. I fatti sono avvenuti nel parcheggio di un hotel in via dell’Oceano Pacifico.

L’aggressore avrebbe puntato all’oro e all’orologio che la vittima stava indossando, la quale ha però reagito. Da lì il colpo di arma da fuoco.

Il 55enne è attualmente ricoverato al San Camillo di Roma: le condizioni sono estremamente gravi. Il 47enne è stato ferito alla gamba, ed è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio dopo essere stato fermato dalla polizia. Il quadro clinico non desterebbe preoccupazioni.

Gli agenti della squadra mobile stanno indagando per risalire all’esatta dinamica e si trovano sul posto dell’aggressione.

Notizia in aggiornamento