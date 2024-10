La stazione Cipro della metro di Roma chiusa per allagamento

Roma, 24 ottobre 2024 – La stazione Cipro della metro A di Roma è attualmente chiusa per allagamenti: ad annunciarlo è stata Atac questa mattina. La stessa azienda dei trasporti ha però confermato che i lavori per la riapertura e il ripristino della normale circolazione sono già in corso.

A causare il disagio è stato il maltempo che già da ieri si sta abbattendo sulla Capitale: per la stessa ragione, nella serata di mercoledì c’è stato un blackout sulla metro B, che ha causato la temporanea sospensione del servizio.

Chiusa la stazione Cipro della metro A (screenshot da video Local Team)

Non tardano le polemiche: “Torna il maltempo e la metropolitana va nuovamente in tilt. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, in piena ora di punta, è successo ancora stamattina, sempre causa pioggia: disservizi pesanti in questo caso sulla linea A, con la stazione Cipro chiusa addirittura per allagamento”, hanno dichiarato in una nota congiunta i consiglieri capitolini Valerio Casini e Francesca Leoncini di Italia Viva. “Se questo è il modo con il quale ci stiamo preparando al Giubileo, si annuncia un inevitabile disastro – fa eco il collega della Lega Maurizio Politi – ieri guasti alla linea B e oggi la stazione Cipro chiusa per allagamento, nonostante sia stata recentemente ristrutturata. Un quadro desolante”.