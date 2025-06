Morto Gianfranco Butinar, l’attore e imitatore stroncato da un infarto

Roma, 6 giugno 2025 – Morto all'improvviso l'attore, comico e imitatore Gianfranco Butinar. A darne notizia l'emittente Rete Oro con cui il 51enne collaborava da anni. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato stroncato da infarto mentre si trovava sul divano di casa insieme alla moglie. "Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto – scrive ‘Sport In Oro – La Domenica Sportiva dei Dilettanti’ sulla sua pagina Facebook –. Dal direttore Raffaele Minichino e da tutta la nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia”.

Butinar aveva in repertorio più di cento voci che spaziavano da Bruno Pizzul a Francesco Totti, da Luciano Spalletti a Fabio Capello. Ma tra le più riuscite c’era sicuramente quella di Franco Califano, di cui aveva vestito i panni anche nel film ‘Non escluso il ritorno’ (2014) di Stefano Calvagna. "Io ho vissuto Califano per 22 anni ed è stato il mio padre artistico, un fratello maggiore, una persona di famiglia che mi ha dato tantissimo", spiegava lo stesso attore in un'intervista. E proprio l’account ufficiale dell’artista, gestito dalla famiglia, lo ricorda così: “Oggi è una bruttissima giornata per la nostra famiglia, il nostro amico Gianfranco Butinar ci ha lasciato stanotte… ciao buty, salutaci il maestro!!!”.

Storico collaboratore radiofonico della Gialappa’s Band, è stato anche tra gli ospiti di ‘Tiki Taka - La repubblica del pallone’ trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Aveva tenuto il suo ultimo spettacolo domenica scorsa in un locale di Roma, la sua città.