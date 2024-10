Johnny Depp oggi a Roma, centinaia di fan sul tappeto rosso: cosa farà la star nella Capitale

Roma, 26 ottobre 2024 - Johnny Depp sta per arrivare a Roma, centinaia di fan stanno affollando il red carpet della Festa del Cinema in attesa di poterlo vedere in carne e ossa. Grande attesa dei fan del 'Pirata dei Caraibi', che si sono assiepati lungo la transenna sin dalle prime ore del mattino. C’è chi spera di stringergli la mano, chi sogna un selfie con la grande (ma anche contraddittoria) star hollywoodiana.

L'ingresso trionfale nella Capitale è atteso nel primo pomeriggio di oggi. Tappa veloce in hotel, poi via agli impegni personali e al riposo della star in attesa della grande serata al Parco della Musica, dove alle 21.30 riceverà il premio alla carriera. E presenterà la sua ultima fatica cinematografica: ‘Modi’, il biopic di Modigliani (girato a Torino) che lo vede saldo alla regia. L’arrivo all’auditorium è previsto intorno alle 20.

Folla di fan sul tappeto rosso

Agghindate con monili, anelli e berretto rasta - in onore del ‘gipsy grunge’, il look più amato dall’attore 61enne - sono tutte in trepidazione davanti all’auditorium del Parco della Musica, dove stasera Depp verrà sarà presente per presentare il suo film ‘Modi’ e per ricevere il premio alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato stasera alle 21.30, ma l’attore è atteso nella Capitale già nel primo pomeriggio di oggi.

“A che ora passa? Forse alle 20 stasera", dice un gruppo di ragazze già in postazione davanti al red carpet. "Ci ha graziato anche il tempo: oggi c'è il sole. Io comunque da qui non mi sarei mossa neanche con la pioggia”, esclama una ragazza.

Tutti pronti con il cellulare modalità ‘risparmio energetico: hai visto mai si spegnesse all'ultimo, proprio quando Depp sarà sul mitico tappeto rosso di Roma. Con lui arriveranno i due protagonisti di Modì, il secondo film diretto da Depp: Riccardo Scamarcio - altro divo per eccellenza, ormai dedito all'interpretazione di ruoli di grandi artisti: ricordiamo 'L'ombra del Caravaggio' - e Luisa Ranieri, altrettanto lanciata in una carriera internazionale in ascesa.

Premio alla carriera per Depp

Johnny Depp sarà alla Festa di Roma con doppio ruolo. Non solo verrà insignito dell’ambitissimo premio alla carriera nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica (alle 21.30), ma l'attore americano firma la regia di 'Modi’ (Three Days on the Wing of Madness), il biopic sull'artista Amedeo Modigliani, interpretato da Riccardo Scamarcio.

Nel cast anche un'altra brava attrice italiana: Luisa Ranieri. Entrambi sono attesi sul red carpet insieme al regista. Modì è il secondo lavoro che vede Depp alla regia, dopo l’esordio avvenuto nel 1997 con ‘Il coraggioso’.

Il biopic Modì

'Modi – Tre giorni sulle ali della follia' è la seconda regia per Depp. La prima fu 'Il coraggioso', dove però recitava e aveva accanto niente di meno che Marlon Brando. 'Modi' sono 114 minuti di film fatto e diretto bene.

Adatto soprattutto ai giovani che possono conoscere in questo modo Amedeo Modigliani, artista italiano celebre per i suoi sensuali nudi femminili. La pellicola è stata anche presentata al festival di San Sebastian. Quella occasione fu dedicata allo scomparso Jeff Beck.