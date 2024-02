Johnny Deep a Torino per le riprese di Modì: è arrivato sul set vestito da Che Guevara

Torino, 20 febbraio 2024 – Johnny Depp è a Torino per girare Modì, il film biopic sulla vita di Amedeo Modigliani. Le riprese italiane sono iniziate ieri (la prima parte è stata registrata a Budapest) in tutta fretta: Depp ha fatto appena in tempo da atterrare con il suo jet privato, con una breve tappa all’hotel Principi di Piemonte per appoggiare i bagagli, e si è subito precipitato negli Studios di Mirafiori.

A interpretare l’artista livornese, soprannominato appunto Modì, sarà Riccardo Scamarcio: anche lui arrivato ieri in città. Nel cast ci saranno anche Al Pacino nei panni del collezionista d’arte Maurice Gangnat e Luisa Ranieri sarà Rosalie. I Tuscany Film Studios sono un punto di riferimento per la realtà virtuale, segno che il biopic riserverà grandi sorprese.

Basco nero e giubbotto militare con il volto del Che appuntato sul braccio: il 60enne Johnny Depp è entrato vestito così agli Studios di Mirafiori. È la seconda volta che l’ex pirata dei Caraibi – che tutti abbiamo amato nella malinconica versione di ‘Edward mani di forbice’ (1990) , il film cult di Tim Burton che lo consacrò a star – firma una regia, 27 anni fa diresse Marlon Brando nel film ‘Il Coraggioso’ (1997).

''Sono orgoglioso di portare a Torino una star internazionale del calibro di Johnny Depp, con cui abbiamo spesso collaborato negli scorsi anni, come ad esempio nella serie animata Puffins e nel film Waiting for the Barbarians”, ha commentato Andrea Iervolino, fondatore dei Tuscany Film Studios. Negli stessi studi hanno già lavorato Vincent Cassel per il film ‘L'Opera!’ e Mike Tyson, protagonista del film ‘Bunny - Man’.

La prima parte del film è stata girata lo scorso settembre a Budapest. Ora il set è stato allestito a Torino e ieri Deep ha iniziato le nuove riprese: si pensa con il supporto della realtà virtuale, visto che gli Studios sono specializzato proprio sulla tecnologia avanzata.

Il film che ha in mente Jonny Depp è praticamente un’istantanea della vita di Modigliani: racconterà 48 ore di vita dell’artista durante il suo soggiorno a Parigi del 1916, città dove morì quattro anni dopo. La sceneggiatura è tratta da un'opera teatrale di Dennis McIntyre.

In queste ore si trova a Torino anche Scamarcio: ieri è stato accolto con grande entusiasmo da alcune decine di fan che lo hanno atteso davanti all'albergo del centro dove soggiorna.

Il biopic Modì inizia con una fuga da Parigi, inseguito dalla polizia. L’artista vuole cambiare vita, ma il suo ambiente lo perseguita. Si scontra con i colleghi bohémien: l'artista francese Maurice Utrillo (Pierre Niney), il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese Beatrice Hastings. Determinante l’incontro con il noto collezionista d'arte internazionale Maurice Gangnat (Al Pacino): forse è la scintilla per cambiare vita.

Jonny Deep alloggia al Principi di Piemonte, l’hotel a 5 stelle tra i più esclusivi della città. Gli Syudios gli hanno riservato la stessa suite hanno recentemente dormito anche il tennista serbo Novak Djokovic e Mike Tyson, che proprio pochi giorni fa è stato a Mirafiori per girare il film d’azione ‘Bunny – Man’.

Davanti all’hotel, folla di fan assiepata nella speranza di scattare un selfie con Deep. Anche se il regista si è immerso a capofitto nel lavoro agli Studios.