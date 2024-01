Depp ha finito il suo “Modì“. Il grande ritorno da regista

Johnny Depp al lavoro sul "suo" Modigliani: le prime foto dal set di Modì con Riccardo Scamarcio e Al Pacino, le cui riprese si sono appena concluse, sono state distribuite dalla produzione e mostrano la star di Pirata dei Caraibi immerso nel ruolo di regista. Il film, in cui Pacino ha la parte del collezionista francese Maurice Gangnat, è il primo per Depp dai tempi di The Brave del 1977 in cui Johnny recitò insieme a Marlon Brando. È anche il primo importante progetto cinematografico che coinvolge l’attore dopo la battaglia legale del 2022 con l’ex moglie Amber Heard.

Modì, girato a Budapest fatta eccezione per le scene di Pacino filmate negli Usa, racconta 48 caotiche ore nella vita dell’artista livornese Amedeo Modigliani durante la prima guerra mondiale. Inseguito dalla polizia attraverso le strade e i bar di Parigi, nel 1916 Modigliani "non desiderava altro che porre fine alla sua carriera e lasciare la città, ma gli amici lo dissuasero e il caos raggiunse il suo apice quando Modi si trovò davanti un collezionista che gli cambiò la vita", si legge nelle note di accompagnamento alle foto. Nel cast del biopic, basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato da Jerzy e Mary Kromolowsk, recitano Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri e Sally Phillips.