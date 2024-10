Maltempo a Civitavecchia: numerosi allagamenti dopo il nubifragio. I video

Roma, 25 ottobre 2024 – Giorni di disagio a Civitavecchia, dove a seguito del maltempo sono numerosi i danni e gli interventi dei Vigili del fuoco per prestare soccorso a coloro che ne hanno bisogno. In particolare, nella sera di ieri, sono state salvate due persone bloccate nel proprio veicolo, rimasto arenato al centro della carreggiata allagata di via Aurelia, all’altezza dello svincolo autostradale Civitavecchia sud.

Una strada allagata a Civitavecchia (screenshot da video Local Team)

Anche oggi la circolazione sulla strada sta riscontrando problematiche, a causa di un violento nubifragio questa mattina che ha causato un allagamento all'altezza del centro commerciale ‘Santa Marinella’. Gli operai sono impegnati nelle attività di pulizia della carreggiata invasa dal fango portato dall'acqua piovana, così da ripristinare il regolare transito.

Numerosi i piani terra allagati, con non pochi rischi per chi vi abita. “Io ho dovuto tirare fuori a braccio mia madre con la mia figlia più grande. E per fortuna che c'era lei a casa altrimenti mia madre a quest'ora era morta dentro all'acqua alta che ho sotto la taverna”, il drammatico racconto di un cittadino ai microfoni di Local Team.

A seguito della bomba d’acqua di oggi, preoccupano i livelli del fiume Marangone: in poche ore si è formata una piena che sta interessando la zona della foce, tra Civitavecchia e Santa Marinella.