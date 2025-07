Aggressione omofoba in un centro commerciale di Roma, la denuncia: “Chiamato fro.. e picchiato dagli addetti alla sicurezza”

Roma 24 luglio 2025 – Uno grida: “Fro**o di me**a”. Lo prende per il collo e lo minaccia di morte, “ti soffoco, ti soffoco”. Ci sono altri colleghi: nessuno interviene. Volano schiaffi. Un altro commenta: “Fai bene”. Quindi una sequenza di violenze fisiche e verbali: “Portiamolo nello stanzino senza telecamere”. E' questo il racconto drammatico di un'aggressione omofoba avvenuta in un centro commerciale di Roma est: la vittima è un 23enne siciliano residente nella capitale, gli aggressori sono invece tre addetti alla sicurezza.

L'episodio risale allo scorso 18 luglio, quando il ragazzo, ex dipendente di un negozio, si era presentato nel locale per chiedere di ricevere la tessera dei buoni pasto che gli spettava. Ma il responsabile del negozio non ha voluto dargliela e ha invece chiamato degli addetti della vigilanza, che lo hanno insultato e strattonato. Il 23enne ha quindi tentato di riprendere tutto con il telefono senza riuscirci e ha chiamato il 112. Al loro arrivo gli agenti hanno identificato uno degli addetti, mentre gli altri si erano dati alla fuga. Intanto il giovane è andato al pronto soccorso, che gli ha dato una prognosi di cinque giorni, per poi recarsi al commissariato di Porta Pia e presentare denuncia.

Le reazioni

Sul caso è intervenuto il Gay Center che “esprime sdegno e chiede un incontro urgente con la direzione del centro per definire provvedimenti immediati e una policy antidiscriminazione chiara e vincolante". "Chiediamo – prosegue l'associazione – la sospensione e provvedimenti disciplinari verso i responsabili dell'aggressione, l'adozione di un codice di condotta antidiscriminatorio esteso a tutto il personale e ai fornitori esterni; formazione obbligatoria su diritti e rispetto delle persone Lgbtq+ per vigilanza e staff a contatto con il pubblico e un canale di segnalazione e presa in carico rapida di episodi di discriminazione e violenza".

“Questo non è solo un fatto di cronaca. È una ferita aperta per tutti", ha scritto su Facebook la presidente dei deputati di Italia viva, Maria Elena Boschi. "L'Italia che vogliamo è un Paese in cui nessuno debba aver paura di essere se stesso. In cui siamo tutti uguali perché tutti diversi. E a nessuno è consentito di abusare del proprio potere per denigrare e minacciare. Chi ha sbagliato, deve pagare", conclude.

Contro l’aggressione omofoba si è espressa anche Forza Italia. “Ferma restando la piena solidarietà alla vittima di questo vile e surreale attacco, non possiamo non constatare come questo clima d'odio nei confronti della comunità LGBTQ+ stia assumendo dimensioni sempre più preoccupanti e come le attuali tutele non siano assolutamente sufficienti a garantire i diritti e la piena inclusione delle persone che ne fanno parte”, scrivono, in una nota, la capogruppo capitolina di FI Rachele Mussolini e il presidente della Consulta Coesione Sociale e Discriminazioni di FI Roma Tommaso Scalzi, ricordando la mozione di cui si sono fatti promotori per “rafforzare il coordinamento con le Forze dell'Ordine, gli uffici preposti alla tutela dei Diritti LGBTQIA+ e i Municipi al fine di prevenire e intervenire su episodi di violenza e minacce”. Sdegno e solidarietà alla vittima è stata espressa anche dai consiglieri capitolini della lista Civica Gualtieri sindaco, Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro. “Queste azioni sono la punta dell'iceberg di un clima di intolleranza che va respinto con forza. Come amministratori ci mettiamo immediatamente a disposizione per sostenere e rafforzare le politiche di inclusione e tutela”, dicono in una nota.

