Incidente a Tor San Lorenzo vicino a Roma: auto contro moto, muore 48enne

Roma, 25 maggio 2023 - Incidente stradale mortale nella notte in via Severiane, all'incrocio con via delle Mimose, a Tor San Lorenzo nel comune di Ardea, vicino a Roma. A scontrarsi uno scooter Honda Sh 300 e una Ford Fiesta condotta da un cittadino del Pakistan di 25 anni e altri due connazionali.

A perdere la vita un 48enne romano a bordo del motorino. I tre operai che erano nell'autovettura sono invece finiti in ospedale e saranno sottoposti a esami di alcol e droga.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, i carabinieri di Ardea e Anzio. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei militari, mentre la procura di Velletri ha disposto l'esame autoptico sul corpo della vittima. Sale a 59 il bilancio delle vittime della strada registrato dall'inizio dell'anno tra Roma e provincia. .