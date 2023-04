Roma, incidente Ciro Immobile, spenta l'unica telecamera. Il legale: "É passato col verde"

Roma, 20 aprile 2023 - Si cercano riscontri sulle testimonianze rese in merito all'incidente che ha coinvolto il calciatore Ciro Immobile, capitano della Lazio, la cui auto domenica mattina si è scontrata con un tram a Roma nel quartiere Prati. A bordo c'erano anche le due figlie del campione. Secondo fonti investigative al momento non ci sono immagini dello scontro. L'unica telecamera che risulterebbe presente nella zona dove è avvenuto lo scontro tra i due mezzi era quella di Roma servizi, ma al momento dell'incidente non era accesa.

Chi è passato col verde?

Subito il calciatore aveva dichiarato di essere passato col verde, sostenendo quindi che fosse stato il pesante mezzo sulle rotaie a non rispettare il rosso. Anche il conducente del tram, però, ha sostenuto che stava passando col 'via libera'. Da una prima verifica tecnica Roma Servizi ha sostenuto che non risultano malfunzionamenti e che il tram procedeva dunque in modo regolare . "Immobile è passato con il semaforo verde e lo ribadisce con forza ancora una volta" ha rimarcato il legale di Ciro Immobile, Erdis Doraci, parlando oggi a Radiosei.

Polizia locale cerca di ricostruire l’accaduto

In questi giorni i vigili urbani stanno ricostruendo la dinamica, anche verificando le diverse testimonianze rilasciate dalle persone presenti. Ma, di certo, se la telecamera fosse stata accesa si sarebbero risparmiati un grande lavoro e la dinamica dell'accaduto sarebbe subito stata chiara. Anche per l'accertamento di eventuali responsabilità.

La dinamica dell’incidente

La macchina del capitano della Lazio è andata distrutta: il calciatore ha riportato alcuni traumi, mentre le le figlie sono rimaste illese. Il tram ha deragliato, fuoriuscendo dai binari: alcuni passeggeri sono stati portati in ospedale per accertamenti. Lo schianto violentissimo è avvenuto intorno alle 8.30 di domenica mattina, tra il Suv, un Land Rover Defender, con a bordo il capitano della Lazio e le sue due giovani figlie, e un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all'incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. Nell'incidente sono rimaste ferite 12 persone, per fortuna nessuna in modo grave, tra cui il centravanti della Lazio le sue due figlie, Michela e Giorgia, di 10 e 8 anni.