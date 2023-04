Incidente di Ciro Immobile a Roma, l'Agenzia per la Mobilità: "Il semaforo funziona"

Roma, 18 aprile 2023 - Il semaforo è "perfettamente funzionante", a chiarirlo è Roma Servizi per la Mobilità che in una nota "smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento" dell'impianto semaforico presente all'incrocio in cui domenica scorsa è avvenuto a Roma l'incidente stradale che ha coinvolto il suv guidato dal capitano della Lazio, Ciro Immobile e un tram della linea 19. Un altro tassello per la polizia locale che si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Passati con il verde?

"Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale", prosegue la nota. Sul colore del semaforo sono distanti le ricostruzioni di Immobile e del conducente del mezzo di trasporto pubblico. Entrambi, infatti, sostengono di essere passati con il verde.

L'incidente

Lo schianto violentissimo è avvenuto intorno alle 8.30 di domenica mattina, tra il Suv, un Land Rover Defender, con a bordo il capitano della Lazio e le sue due giovani figlie, e un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all'incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio.

Nell'incidente sono rimaste ferite 12 persone, per fortuna nessuna in modo grave, tra cui il centravanti della Lazio le sue due figlie, Michela e Giorgia, di 10 e 8 anni.

Il legale del bomber

Di parere contrario l'avvocato Erdis Doraci, legale del calciatore biancoceleste: "Ciro è passato con il verde e a dirlo, oltre alla figlia che era in auto con lui, c'è anche un testimone. La bambina più grande ha detto al papà: 'come mai ci è successo questo passando con il verde?", le parole del legale rilasciate ieri all'Agi.