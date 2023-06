Fascia verde a Roma: slitta lo stop a diesel euro 4 e benzina euro 3

Roma, 6 giugno 2023 - Vertice di maggioranza oggi in Campidoglio sulla Ztl verde, che conferma il pacchetto di misure correttive per rendere più 'potabili' le contestate restrizioni alla mobilità che i romani dovranno affrontare nei prossimi anni per combattere emissioni e polveri sottili che gravano sulla Capitale. Presenti all'incontro con i consiglieri comunali, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e il responsabile dell'ufficio Clima Capitolino Edoardo Zanchini.

Posticipio dello stop a diesel euro 4 e benzina euro 3

A quanto si apprende da fonti di Consiglio si va verso il posticipo dello stop alla circolazione per i veicoli con motori diesel euro 4 e benzina euro 3, anche se non cambia il perimetro dell'area interdetta. Il divieto, teoricamente già in vigore ma che diventerà multabile con l'accensione dei varchi a novembre prossimo, riguarderebbe così solo le vetture con motore a gasolio fino a euro 3 e quelle a benzina fino a Euro 2.

Carnet per le auto più vecchie

Il nuovo sistema di scatola nera "Move in" prevederà dei carnet di ingressi gratuiti per le auto più vecchie, ma il numero di accessi sarà più limitato per le auto più inquinanti. Non si prevedono particolari eccezioni per i taxi, anche perché con la proroga i mezzi impediti nell'accesso al centro sarebbero meno di una decina. Soddisfazione diffusa tra i consiglieri per il compromesso raggiunto tra la necessità di introdurre limiti alla circolazione delle auto private più inquinanti, e le rimostranze dei cittadini con le auto più vecchie il cui numero, con questa proroga, si ridurrà sensibilmente. Il pacchetto di misure concordato sarà discusso direttamente dal sindaco Gualtieri con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Gualtieri e il nuovo regolamento

Sulla riduzione dell'utilizzo, e quindi delle emissioni, delle automobili, "è complesso far cambiare le abitudini ai cittadini, anche se stiamo investendo molto sulla mobilità pubblica. Stiamo affrontando anche il tema delle aree a basse emissioni".

Anche questo però "deve essere sostenibile a livello sociale e per questo stiamo rivedendo il regolamento" dei divieti all'interno della nuova Ztl Fascia verde: per Gualtieri, infatti, "non c'è nulla al mondo che crei più diseguaglianze sociali dei cambiamenti climatici, perché chi è più debole viene colpito di più. Ci stiamo impegnando e stiamo investendo molto sulla riduzione delle emissioni e dell'inquinamento, come dimostra la limitazione alla circolazione dei veicoli più impattanti su cui stiamo lavorando per ridurre al minimo i disagi ai cittadini" così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla Conferenza nazionale delle Green City, nell'ambito del festival 'Green&Blue - Earth for all', organizzata ieri 5 giugno nella Sala della Protomoteca del Campidoglio in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente.

Tutto ciò, ha sottolineato il primo cittadino, "lo stiamo facendo con grande attenzione, ma a fronte della necessità di ridurre l'inquinamento, derivante anche e soprattutto da normative regionali e nazionali, non c'è stato e non c'è nessun aumento dei fondi per il trasporto pubblico locale. Per fortuna riusciamo a ottenere dei finanziamenti europei grazie alle nostre progettazioni, ma sono fondi per investimenti e non sulla parte corrente, quella che serve per far effettivamente camminare i bus e i tram sui binari che realizziamo, dove il delta non è coperto, siamo a zero".