Roma Casapound, pm chiedono 11 condanne per l'occupazione di via Napoleone III durata 20 anni

Roma, 4 aprile 2023 - Un'occupazione abusiva durata 20 anni quella del palazzo di via Napoleone III, in pieno centro a Roma nel quartiere Esquilino, ad opera dei militanti di Casapound.

Ora, per questa occupazione (avvenuta nel 2003), la Procura di Roma ha chiesto 11 condanne a due anni di reclusione nei confronti degli imputati, tra cui Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano, il pm Eugenio Albamonte contesta il reato di occupazione abusiva di stabile aggravata.

Vent'anni di occupazione

Nel corso della requisitoria il rappresentate dell'accusa ha affermato che siamo in presenza di una "occupazione di un immobile di proprietà del Demanio e assegnato al ministero dell'Istruzione che va avanti dal 2003 e che ha il suo fulcro in un movimento politico. Una occupazione che non ha le caratteristiche delle finalità abitative e che ha causato fino al 2019 un danno significativo all'Erario, stimato in oltre 4, 5 milioni di euro dalla Corte dei Conti, oggetto anche di un provvedimento sequestro preventivo non eseguito per ragione di ordine pubblico" Tanti negli anni i tentativi di sgombero da parte delle istituzioni. Nel 2019 l'allora sindaca di Roma Virginia Raggi si era recata davanti allo stabile dove alcuni agenti della Digos avevano notificato il provvedimento per imporre l'eliminazione della scritta Casapound dall'edificio: "Via il simbolo della prepotenza, ripristiniamo la legalità", le parole della Raggi.