Incendio Cinecittà est: esplose 2 bombole di Gpl, salvata una donna. Chiuso il Grande raccordo anulare: le uscite consigliate

Roma, 11 luglio 2025 – Paura e disagi oggi a Roma. Un grosso incendio è divampato intorno alle 12,30 in via Libero Leonardi, in prossimità del Grande Raccordo Anulare, non lontano da Cinecittà est. Le fiamme, partite da una baracca, hanno coinvolto altre strutture di fortuna, propagandosi rapidamente fino a raggiungere le barriere antirumore del Grande raccordo anulare, mentre una colonna di fumo nero, visibile a parecchi chilometri di distanza, ha alimentato la paura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe e un'autobotte. I soccorritori hanno salvato una donna di circa 60 anni, rimasta intrappolata all'interno di una baracca a causa del fumo denso e nero. Durante le operazioni di spegnimento sono esplose due bombole di Gpl, senza provocare feriti. Presenti anche alcune squadre della protezione civile e i carabinieri.

Traffico bloccato all’uscita Romanina

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto il grande raccordo anulare, coinvolgendo le barriere anti-rumore. Il fumo nero ha invaso la carreggiata e le zone di Romanina e Cinecittà. Per garantire la sicurezza degli automobilisti il traffico è stato bloccato lungo la complanare all'altezza dell'uscita Romanina in carreggiata interna, al km 39,600.

Sulla diramazione Roma sud è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Torrenova e il Gra in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale e personale della direzione 5 tronco di Roma di Autostrade per l'Italia per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La viabilità alternativa

Agli automobilisti diretti verso la A1 Milano-Napoli, si consiglia di entrare in diramazione Roma sud alla stazione di Monteporzio o in alternativa percorrere il Grande raccordo anulare e proseguire su A24 Roma-Teramo in direzione A1 Milano-Napoli.

A chi invece è diretto verso Roma, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli e proseguire sulla A24 Roma-Teramo in direzione Roma est.