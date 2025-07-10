“Tracce di ignoti”: Madonna di Trevignano, cosa ha scoperto la genetista consulente di Gisella Cardia

Roma, 10 luglio 2025 - Sulla Madonna di Trevignano "riterrei pertanto non corretta l'affermazione "tracce di Dna da sangue appartenente alla Scarpulla, ma vi è sangue e INOLTRE vi è il Dna della indagata". Questa la conclusione di Marina Baldi, genetista, consulente per Maria Giuseppa Scarpulla, la veggente Gisella Cardia, e il marito Gianni, indagati per truffa. Oggi a Civitavecchia si è svolto l'incidente probatorio. L'avvocato Giuseppe Marazzita, che difende i coniugi, si aspetta un rinvio a giudizio.
"Nei campioni la presenza di ignoti"
Nelle sue osservazioni alla relazione del perito, il professor Emiliano Giardina, la genetista sottolinea la presenza di "profili misti appartenenti a sconosciuti", insomma "individui ignoti".
"Quindi appare evidente che il DNA dell'indagata, pur presente in quantità considerevoli, non deriva dal sangue - scrive Baldi -. Questa osservazione è fondamentale. Infatti, sia la statua che il quadro erano nella disponibilità della signora Scarpulla che per ragioni di profonda fede ha manipolato, baciato e toccato ripetutamente entrambi gli oggetti sacri". Il sangue "potrebbe appartenere ai profili minoritari presenti".
L’ipotesi di Marina Baldi
"Pertanto - osserva la genetista - è necessario valutare con attenzione l'ipotesi che il Dna della signora Scarpulla sia sui reperti in conseguenza di normalissime e reiterate attività di anni su tali oggetti sacri di manipolazione e preghiera, e che invece il sangue appartenga a un terzo soggetto, ma che nel corso di diversi anni verosimilmente si è degradato, riducendo il quantitativo di Dna dei soggetti ignoti".
Oggi nell’udienza preliminare è stata esaminata soltanto la perizia del professor Giardina. Il giudice non ha invece ritenuto opportuno ascoltare la consulente della difesa. “Singolare”, il commento dell’avvocato Marazzita su questa decisione.
Chi è Marina Baldi
Marina Baldi, genetista, è un nome e un volto noto anche chi segue i fatti di cronaca. Dal caso di Liliana Resinovich al giallo di Pierina Paganelli ma prima ancora si è occupata di via Poma e del delitto dell’Olgiata, l’omicidio della contessa Alberica Filo Della Torre, avvenuto esattamente 25 anni fa a Rimini.