“Tracce di ignoti”: Madonna di Trevignano, cosa ha scoperto la genetista consulente di Gisella Cardia

Roma, 10 luglio 2025 - Sulla Madonna di Trevignano "riterrei pertanto non corretta l'affermazione "tracce di Dna da sangue appartenente alla Scarpulla, ma vi è sangue e INOLTRE vi è il Dna della indagata". Questa la conclusione di Marina Baldi, genetista, consulente per Maria Giuseppa Scarpulla, la veggente Gisella Cardia, e il marito Gianni, indagati per truffa. Oggi a Civitavecchia si è svolto l'incidente probatorio. L'avvocato Giuseppe Marazzita, che difende i coniugi, si aspetta un rinvio a giudizio.

La statua della Madonna di Trevignano e il dipinto raffigurante Cristo sono al centro dell'indagine per truffa che vede indagata la veggente Maria Giuseppa Scarpulla e il marito

Nelle sue osservazioni alla relazione del perito, il professor Emiliano Giardina, la genetista sottolinea la presenza di "profili misti appartenenti a sconosciuti", insomma "individui ignoti".

"Quindi appare evidente che il DNA dell'indagata, pur presente in quantità considerevoli, non deriva dal sangue - scrive Baldi -. Questa osservazione è fondamentale. Infatti, sia la statua che il quadro erano nella disponibilità della signora Scarpulla che per ragioni di profonda fede ha manipolato, baciato e toccato ripetutamente entrambi gli oggetti sacri". Il sangue "potrebbe appartenere ai profili minoritari presenti".

"Pertanto - osserva la genetista - è necessario valutare con attenzione l'ipotesi che il Dna della signora Scarpulla sia sui reperti in conseguenza di normalissime e reiterate attività di anni su tali oggetti sacri di manipolazione e preghiera, e che invece il sangue appartenga a un terzo soggetto, ma che nel corso di diversi anni verosimilmente si è degradato, riducendo il quantitativo di Dna dei soggetti ignoti".

Oggi nell’udienza preliminare è stata esaminata soltanto la perizia del professor Giardina. Il giudice non ha invece ritenuto opportuno ascoltare la consulente della difesa. “Singolare”, il commento dell’avvocato Marazzita su questa decisione.

Marina Baldi, genetista, è un nome e un volto noto anche chi segue i fatti di cronaca. Dal caso di Liliana Resinovich al giallo di Pierina Paganelli ma prima ancora si è occupata di via Poma e del delitto dell’Olgiata, l’omicidio della contessa Alberica Filo Della Torre, avvenuto esattamente 25 anni fa a Rimini.