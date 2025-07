Montalto di Castro, 40 minuti per estrarre Riccardo dalla buca. Il fratellino ripeteva: “È sotto la sabbia”. Ma nessuno lo ascoltava

Viterbo, 11 luglio 2025 - Riccardo Boni, il 17enne romano morto travolto ieri dalla sabbia nella buca che aveva scavato in spiaggia a Montalto di Castro, poteva essere salvato. Il giovane è morto soffocato, ma quei 40 minuti che sono serviti per trovarlo ed estrarlo dalla trappola mortale, aumentano la portata della tragedia.

In vacanza con la famiglia

Riccardo era in vacanza, assieme alla famiglia in un campeggio della zona. Si stava divertendo sotto al sole con il fratellino, e insieme a lui nel primo pomeriggio aveva scavato una buca, come fanno in tanti.

La buca e poi il tunnel

Poi quando il fratellino di 5 anni si era allontanato il 17enne si era calato nella buca di oltre un metro e mezzo e aveva iniziato a scavare un tunnel. Poi era sparito nel nulla. Nessuno lo aveva visto, nessuno poteva sospettare la tragedia, e il tempo passava.

L’appello del fratellino inascoltato

Al suo ritorno il fratellino non l'aveva più trovato lì dove lo aveva lasciato, ma aveva subito capito ed era corso dalla mamma ripetendo disperato "Riccardo è sotto la sabbia", ma le sue parole suonavano come un'esagerazione di un bambino, una sparizione che sicuramente era dovuta ad altro, si era allontanato certamente, e poi il piccolo aveva pensato al peggio. Neanche la madre aveva preso in considerazione l'appello disperato del figlio più piccolo, e il tempo continuava a passare.

Le ricerche a vuoto

Da mamma, comunque preoccupata per la sparizione di un figlio, era corsa dal personale del campeggio per essere aiutata a trovare il 17enne che sembrava svanito nel nulla. Appelli con l’altoparlante, ricerche sempre più frenetiche, fino a che le parole del bambino di 5 anni iniziarono ad essere prese considerazione, e il tempo scorreva sempre più veloce.

La corsa contro il tempo per scavare

Il fratellino accompagnò chi stava cercando Riccardo nel punto dove più volte aveva ripetuto "è sotto la sabbia". Il tempo inesorabile scandiva la tragedia, subito qualcuno ha iniziato a scavare incredulo alla ricerca del suo corpo, ma la buca era profonda e Riccardo era in fondo sdraiato nel tunnel. Sono serviti altri interminabili minuti per estrarre il giovane, e a quel punto era già troppo tardi, Riccardo non respirava più. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dal personale del 118, come inutile la presenza dell'eliambulanza allertata dai sanitari, non c'era più tempo, erano trascorsi 40 fatali minuti.

Il sindaco: “Tragedia inimmaginabile”

"Quella successa nella spiaggia di Montalto di Castro è una tragedia inimmaginabile. Quante volte, noi genitori, abbiamo avuto il pensiero per i nostri figli in acqua, o magari per dei pezzi di vetro nascosti nella sabbia che potessero ferirli a piedi scalzi. Ma mai e poi mai ci siamo preoccupati quando li vedevamo scavare una buca. Riccardo aveva 17 anni ed è morto mentre scavava un tunnel. Se mi metto nei panni per un attimo di suo padre o di sua madre, mi vengono i brividi. Avranno bisogno di un supporto psicologico enorme per gestire una cosa tanto incomprensibile; e mi sento di dirlo da infermiera psichiatrica", ha detto Emanuela Socciarelli, sindaco di Montalto di Castro. "Come amministrazione comunale abbiamo sospeso le attività in programma, perché non siamo dell'umore giusto nemmeno per gli eventi culturali. La vittima e la sua famiglia si trovavano in una spiaggia cui si accede unicamente dal campeggio, di cui erano ospiti, o comunque arrivandoci a piedi attraverso il bagnasciuga. Tuttavia, mi sento di dire che mai si sarebbe arrivati a pensare a una tragedia simile, se pure ci fosse stato un bagnino, è al mare che guarda. Poi qui a Montalto di Castro le buche nel fondale preoccupano non poco. Chi mai avrebbe potuto immaginare il pericolo da un tunnel, oltretutto scavato da un ragazzino grande. Non ci vai proprio a pensare. Se penso a quei poveri genitori... Non me la sono sentita ad oggi di contattarli, non mi sembra proprio il caso. Gli agenti della Polizia locale mi hanno riferito che erano sotto shock, la madre non riusciva nemmeno a parlare. Non si può, in momenti come questi, essere invadenti. Gli sono vicina, come madre, e sono scioccata al pari di tutta la cittadinanza che non fa che interrogarsi sulla tragedia".