Carta d'identità elettronica, sabato 20 e domenica 21 maggio nuovo open day

Roma, 18 maggio 2023 - Gli Open Day dedicati alla carta d'identità elettronica proseguono nel weekend del 20 e 21 maggio con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, IV, VI, VII e XI nella giornata di sabato e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica.

Quando e dove prenotarsi

Per richiedere la carta d'identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 19 maggio, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno.

"Grazie al grande impegno dei Dipartimenti competenti, dei Municipi e di tutti gli ufficiali di anagrafe coinvolti, nel solo fine settimana Roma Capitale mette a disposizione della cittadinanza oltre 900 appuntamenti in più per fare richiesta della carta d'identità elettronica. Un potenziamento del servizio che si affianca al parallelo lavoro sulle aperture ordinarie degli sportelli anagrafici municipali" dichiara Andrea Catarci, assessore ai Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Cosa serve

Per richiedere la carta d'identità elettronica bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all'Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Rallentamenti e obiettivi

"Per la Carta di identità elettronica i tempi, dopo una accelerazione, sono rallentati ma non per colpa nostra, anzi ne facciamo il 30 per cento in più, ma è molto aumentata la domanda", dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Forum Pa. Con il sindaco il dg di Roma Capitale Paolo Aielli: "C'è un piano per ridurre i tempi di attesa per la Cie - ha spiegato il manager - Vogliamo diffondere la consapevolezza delle potenzialità dello strumento, perché avere un'identità digitale garantita dallo Stato è un patrimonio che pochi Paesi hanno. Da 130 giorni (per il rilascio della carta di identità, ndr) siamo passati a 60-70, che restano tantissimi e lo sappiamo. Stiamo facendo un grande lavoro, con giornate dedicate, sia con l'assessorato che con i Municipi. Roma emetteva 280mila carte, ora siamo a 300mila l'anno, l'obiettivo è arrivare a 400mila l'anno"