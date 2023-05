Roma, Taxi Ncc: turni via web, rincaro tariffe, licenze ereditabili ma via a prima infrazione

Roma, 16 maggio 2023 – Un meccanismo di sanzioni più efficace, ma anche un adeguamento Istat delle tariffe più rapido, la possibilità di accedere gratuitamente al servizio 060609 e la possibilità di non perdere, nell'ambito della famiglia, la licenza in caso di morte prematura del familiare.

Sono alcuni dei contenuti salienti del nuovo Regolamento comunale del Trasporto pubblico non di linea (Taxi e Ncc) che è stato approvato all'unanimità questo pomeriggio dall'Assemblea Capitolina presieduta da Svetlana Celli.

"Il nuovo Regolamento - il commento dell'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - prevede un sistema sanzionatorio molto più incisivo e puntuale: viene eliminato il cosiddetto cumulo di sanzioni ed è sufficiente la prima infrazione per giungere alla sospensione della licenza. Ringrazio le forze di maggioranza e opposizione per l'approvazione all'unanimità" della norma che "venendo incontro alle richieste delle categorie interessate, introduce importanti novità".

"Nel nuovo testo - dice ancora Patanè - sono state inserite delle norme grazie alle quali potremo definire i turni tramite un'apposita piattaforma web: questo nuovo modello permetterà all'amministrazione di garantire un numero più consistente di vetture nei momenti di picco della domanda. Tra le altre novità, un iter più agevole per la trasferibilità delle licenze e la gratuità, per i tassisti, del servizio 'Chiama Taxi 060609' che diventerà un importante strumento per operatori, cittadini e turisti anche perché sarà integrato con tutte le nuove tecnologie applicate alla mobilità, tra cui la MaaS, Mobility as a Service".

Ad illustrare la delibera in Aula è stato il presidente della commissione Mobilità Giovanni Zannola (Pd). La gratuità dell'accesso allo 060609 è importante, ha spiegato, "perchè in futuro con una applicazione unica si potrà accedere a tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, e sharing. Consentire al mondo del Taxi e degli Ncc di accedere gratis a questo servizio non solo ci permette di aumentare l'offerta pubblica ma anche di aumentare il parco delle vetture che garantiranno la mobilità per i disabili".

Inoltre, a fronte di alcune realtà peculiari della città, come ad esempio il litorale di Ostia, che hanno una domanda di servizio diversa, si permette di "di poter fare una tipologia di turni che consenta di lavorare in modo più efficace. Abbiamo abbassato i tempi dell'adeguamento Istat tariffario - ha spiegato infine Zannola - che dovrà avere una implementazione che metterà nelle condizioni gli operatori di svolgere un servizio pubblico in modo sostenibile anche dal punto di vista finanziario".