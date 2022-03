Covid, Lazio zona bianca, bollettino oggi: 8.986 casi. Gualtieri positivo: "Sto bene"

Roma. 19 marzo 2022 - Il Lazio torna in zona bianca da lunedì 21 marzo, insieme a Marche e Calabria. Lo rende noto il ministero della Salute. Solo la Sardegna resta in fascia gialla. Dal 1 aprile, con il nuovo Decreto, la classificazione a fasce di colori sarà superata. "Il Lazio torna in zona bianca non diminuisce il numero dei casi giornalieri, ma i parametri sono sotto soglia. Occorre mantenere alto il livello di attenzione", dichiara l'assessore regionale alla Sanità in Lazio, Alessio D'Amato aggiornando sulla situazione dei contagi odierna.

Il bollettino di oggi 19 marzo

Oggi nel Lazio su 9.504 tamponi molecolari e 43.985 tamponi antigenici per un totale di 53.489 tamponi, si registrano 8.986 nuovi casi positivi (-18), sono cinque i decessi (-7). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,7%. I casi a Roma città sono a quota 4.165 qui tutti i numeri del 18 marzo

La situazione negli ospedali:1.012 i ricoverati (-3), 76 le terapie intensive (+1) e sono 6.073 i nuovi guariti.

Il sindaco Roberto Gualtieri positivo: "Sto bene e sono in autoisolamento"

L'annuncio del primo cittadino dai suoi canali social: "Lavoro da casa per la nostra città"