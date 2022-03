Bollettino Covid oggi Italia: dati su contagi, morti e ricoveri del 18 marzo

Articolo : Quarta dose, Crisanti: "Io la faccio, ma per i fragili non basta"

Roma, 18 marzo 2022 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio i dati del ministero della Salute sui contagi di oggi, i morti, i guariti, i ricoveri e le terapie intensive, nella Giornata in memoria delle vittime del Covid. E' stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a ricordare "un'immagine, quella dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime falcidiate da un virus allora ancora sconosciuto, che racchiudeva il dramma dell'intera pandemia". Oggi "alla memoria delle vittime ci inchiniamo - ha concluso il capo dello Stato -. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l'intera comunità nazionale". Due anni dopo, entriamo in una fase nuova: ieri il governo ha presentato il decreto riaperture, con le tappe di graduale ritorno alla normalità. Ma l'attenzione resta alta: Rt e incidenza, secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss, sono ancora in salita. Il che vuol dire che la pandemia è tutt'altro che arginata.

Sono 8.521 i casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 23,26% dei 36.065 test processati. È Lecce la provincia in cui si è registrato il maggior numero di nuovi malati Covid: 2.616 in più rispetto a ieri. Seguono Bari con 2.603, Foggia con 1.031, Taranto con 926, Brindisi con 711 e Bat con 578. Altri 45 casi riguardano residenti fiori regione e di altri 11 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 96.493 di cui 560 ricoverati in area non critica Covid (10 in più rispetto a ieri) e 29 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Le vittime del virus sono dieci per un totale dei decessi da inizio pandemia a oggi di 7.850 unità.

Si conferma la fase di rialzo dei casi Covid in Veneto, anche gli esperti attendono per parlare di effettiva nuova ondata. I nuovi contagi sono stati 6.601 nelle ultime 24 ore, 13 le vittime. L'incidenza di positivi sui tamponi è del 9,23%. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero di quanti hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sale a 1.408.158, quello dei decessi a 14.028. Balzo all'insù per il dato dei soggetti attualmente positivi, 63.811 (+ 3.144). Regge invece la situazione negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 764 (-1), quelli nelle terapie intensive 55 (-1). Resta su numeri residuali l'attività vaccinale. Ieri sono state fatte complessivamente 3.986 somministrazioni, delle quali 210 prime dosi.

In Toscana sono 921.405 i casi di positività al Coronavirus, 5.689 in più rispetto a ieri (1.777 confermati con tampone molecolare e 3.912 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 872.326 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.261 tamponi molecolari e 24.335 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,5% è risultato positivo. Sono invece 8.935 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,7% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 39.778, +6,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 709 (29 in piu' rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (2 in piu'). Oggi si registrano 11 nuovi decessi.

Nelle Marche il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti, in risalita da varo giorni, torna oltre mille, attestandosi a 1.063,21, mentre si registrano nell'ultima giornata 2.862 nuovi casi Covid, con una positività del 46,6% dei 6.146 tamponi diagnostici,, su un totale di 7.751 tamponi. Le persone con sintomi sono 562, i contatti stretti di casi positivi 814, i contatti domestici 661, i positivi in setting scolastico formativo 34, i contatti in ambiente di vita socialità 11, mentre per 751 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Picco di contagi ad Ancona e provincia con 881 positivi, seguita da Macerata con 539, Pesaro Urbino con 454, Ascoli Piceno con 447, Fermo con 417, oltre a 124 casi fuori regione. Le fasce di età più interessate dalla circolazione del virus restano quelle 25-44 anni con 719 casi e 45-59 con 677 (in tutto 1.396), seguite da 60-69 anni con 367.

Leggermente in discesa oggi i nuovi casi di positività al Coronavirus in Umbria. Il bollettino riporta 2.307 positivi, contro i 2522 di ieri (dunque c'è una contrazione dell'8,5%). Ci sono due decessi, portando a 1772 i morti causati dalla pandemia dall'inizio ad oggi nella nostra regione.

In Alto Adige 701 nuovi positivi e due vittime. Ancora tre decessi ieri in Basilicata e 965 contagi da Coronavirus.