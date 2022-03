Covid oggi 25 marzo nel Lazio, il bollettino: 8.007 nuovi casi. D'Amato: "Attenzione"

Articolo : Covid in Italia: i dati di oggi del bollettino. Contagi regione per regione

Roma, 25 marzo 2022 - "Sale l'incidenza che torna sopra quota mille ogni cento mila abitanti e il valore Rt torna sopra quota 1 (1.23). Stabile l'occupazione dei posti letto ospedalieri. E' un contesto epidemiologico che richiede attenzione". A dirlo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il bollettino di oggi 25 marzo

Nel Lazio su 10.562 tamponi molecolari e 44.209 tamponi antigenici per un totale di 54.771 tamponi, si registrano 8.807 nuovi casi positivi (-428, qui il bollettino di ieri 24 marzo). I casi a Roma città sono a quota 4.145. Sono 16 i decessi (-4).

In totale sono 112.170 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 110.999 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.114.135 e i morti 10.717 su un totale di 1.237.031 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

L'occupazione negli ospedali

Scende lievemente il numero dei pazienti ricoverati per Covid nelle aree mediche: 1.110 (-6), stabili le terapie intensive con 70 pazienti (-1). Sono 7.846 i nuovi guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1%.

Il Lazio questa settimana è fra le 11 Regioni che si collocano sopra la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti Covid che nel Lazio è del 17,4%. Nessuna Regione o Provincia autonoma supera invece la soglia di allerta del 10% per l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid. Lo evidenzia, la tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

I numeri dei contagi nelle province

Sono 7.006 le nuove infezioni riportate dal bollettino odierno nelle province romane. Di questi 4.145 nella sola Capitale. Questo il dettaglio. Roma 1: sono 1.662 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 2: sono 1.427 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 3: sono 1.056 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 4: sono 413 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 5: sono 668 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 6: sono 1.001 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nel resto delle province laziali si registrano 2.580 nuovi casi. Questo il dettaglio. Asl di Frosinone: sono 928 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl di Latina: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Rieti: sono 867 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Viterbo: sono 369 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.