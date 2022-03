Covid in Italia: i dati di oggi del bollettino. Contagi regione per regione

Roma, 25 marzo 2022 - L'aumento dei contagi Covid degli ultimi giorni, al momento, non porta riflessi importanti sulle ospedalizzazioni, che risultano comunque in aumento. L'andamento dell'epidemia è tenuto sotto controllo dai monitoraggi di Iss-Ministero della Salute: nelle ultime ore è stato pubblicato l'ultimo. E oggi il consueto bollettino farà il punto sui dati delle ultime 24 ore su nuovi casi, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Il report settimanale sul Coronavirus evidenzia che aumenta l'incidenza a livello nazionale: 848 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 725 della scorsa settimana. Tra il 2-15 marzo l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 1.12 (range 0.87-1.44), in aumento rispetto alla settimana prima (0.94). Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt 1.08). Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 4,5% (era 4,8%). Il tasso di occupazione in aree mediche sale al 13,9% contro il 12,9% della settimana precedente.

Le Regioni / Veneto

Sono 6.868 i nuovi contagi in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero (ieri erano 8.337). Si registrano altri 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.451.430, mentre gli attualmente positivi sono 74.471. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14mila (14.094). Negli ospedali veneti sono ricoverate 464 persone in area medica (ieri erano 478) e 25 in terapia intensiva (ieri erano 24). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 114.

Altri 17 morti per Covid in un giorno solo in Toscana. Le ultime vittime portano a 9.422 il numero dei deceduti dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi giornalieri rilevati sono stati invece 5.469 (età media 43 anni) e portano il totale a 956.549 positivi dall'inizio della pandemia (+0,6% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono del +0,5% e raggiungono quota 898.999 (94% dei casi totali), sono stati 4.638 i guariti per tampone negativo sempre nelle stesse 24 ore. Gli attualmente positivi sono oggi 48.128 (+1,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 806 (-1 persona il saldo su ieri, pari al -0,1%) di cui 30 in terapia intensiva (-2 persone il saldo su ieri, pari al -6,3%). Altre 47.322 persone sono in isolamento a casa, poiché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+815 su ieri, pari al +1,8%). Ci sono poi 5.413 persone in quarantena (-223 su ieri, -4%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate.

Fa registrare 1.927 guariti dal Covid a fronte di 1.926 nuovi casi il bilancio dell'ultimo giorno della pandemia in Umbria. Sul sito della Regione segnalati altri quattro morti, con gli attualmente positivi ora 21.551, cinque in meno rispetto a giovedì mentre venerdì della scorsa settimana si era registrato un più 983. Sono stati analizzati 2.338 tamponi e 8.299 test antigenici, per un tasso di positività del 18,1 per cento (era 16,2 giovedì e 20 lo stesso giorno della scorsa settimana). I ricoverati negli ospedali sono 204, uno in più, quattro dei quali nelle terapie intensive, dato invariato nell'ultimo giorno.

In Basilicata 945 contagi e un morto, in Alto Adige738 nuovi casi. In Molise altri 416 positivi e un decesso.