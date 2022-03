Covid Lazio, il bollettino oggi 10 marzo, nuovo aumento: 6.136 casi, a Roma 2.693 

Articolo : Dati Covid oggi 10 marzo 2022 in Italia. Nuovo aumento dei contagi in diverse regioni

Roma, 10 marzo 2022 - Non scendono i contagi nel Lazio. Il bollettino quotidiano registra su 10.275 tamponi molecolari e 40.169 tamponi antigenici per un totale di 50.444 tamponi, 6.136 nuovi casi positivi (+494, qui i dati di ieri 9 marzo). I casi a Roma città sono a quota 2.693 (ieri 2.540). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,1%.

Alto il numero dei decessi: 17 (+4), mentre migliora la situazione negli ospedali, sono 1.037 i ricoverati nelle aree mediche (-36), 79 le terapie intensive (-10) e +9.123 i guariti.

"Oggi superata la quota di 1 milione di guariti. Diminuisce l'incidenza su base settimanale che si attesta a 459 ogni 100 mila abitanti, era 544 la scorsa settimana. Il valore Rt è stabile sotto 1. In calo l'occupazione della rete ospedaliera. Il virus circola non bisogna abbassare l'attenzione e soprattutto occorre fare la dose booster anche per coloro che sono stati positivi (dopo 120 giorni)", osserva l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Nelle province si registrano 1.875 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 578 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Latina sono 729 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl di Rieti sono 185 i nuovi casi; Asl di Viterbo sono 383 i nuovi casi e 2 i decessi.

Sono 99.509 (ieri 102.513) le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 98.393 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.008.246 e i morti 10.546 su un totale di 1.118.301 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.